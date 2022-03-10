Грозев: Мы приближаемся к окончанию кровопролития в Украине. Это вопрос недели – 10 дней

Грозев: Боюсь, будет период, в котором будет непонятно, закончилась война или нет Фото: promoteukraine.org

"Сложно назвать конец. Потому что это, скорее всего, будет не отрывочный такой конец, что "вот сегодня закончилась война". Боюсь, что будет период, в котором будет непонятно, закончилась война или нет. Но кровопролития не будет больше. И это самое важное. И я думаю, что мы приближаемся к этому. Это вопрос недели, может быть, 10 дней", – сказал Грозев.

По его мнению, позиции России в этой войне "ослабляются".

"Они это понимают. И им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны будут признаться, что она потеряна, а остановить ее на каком-то замороженном этапе", – предположил журналист.

После этого, согласно его прогнозу, начнется "внутрироссийская политическая волна", которая спровоцирует падение режима быстрее, чем конец войны.

"И тогда все будет закончено новым режимом, новой элитой в России. Это самый вероятный выход для меня", – сказал журналист.

В этом же интервью Грозев предположил, что президента РФ Владимира Путина "держат в информационном пузыре", поэтому у него нет полной информации о положении российских войск в Украине.

По мнению журналиста, в Кремле уже ищут "козла отпущения", виноватого в провале блицкрига в Украине. Он не исключил, что это может быть министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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