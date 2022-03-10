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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Грозев: Мы приближаемся к окончанию кровопролития в Украине. Это вопрос недели – 10 дней

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Грозев: Боюсь, будет период, в котором будет непонятно, закончилась война или нет
Грозев: Боюсь, будет период, в котором будет непонятно, закончилась война или нет
Фото: promoteukraine.org

Спрогнозировать, когда закончится война в Украине, очень сложно, но в ближайшее время может прекратиться кровопролитие. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

"Сложно назвать конец. Потому что это, скорее всего, будет не отрывочный такой конец, что "вот сегодня закончилась война". Боюсь, что будет период, в котором будет непонятно, закончилась война или нет. Но кровопролития не будет больше. И это самое важное. И я думаю, что мы приближаемся к этому. Это вопрос недели, может быть, 10 дней", – сказал Грозев.

По его мнению, позиции России в этой войне "ослабляются".

"Они это понимают. И им будет выгоднее даже не называть войну законченной, потому что они должны будут признаться, что она потеряна, а остановить ее на каком-то замороженном этапе", – предположил журналист. 

После этого, согласно его прогнозу, начнется "внутрироссийская политическая волна", которая спровоцирует падение режима быстрее, чем конец войны.

"И тогда все будет закончено новым режимом, новой элитой в России. Это самый вероятный выход для меня", – сказал журналист.

В этом же интервью Грозев предположил, что президента РФ Владимира Путина "держат в информационном пузыре", поэтому у него нет полной информации о положении российских войск в Украине.

По мнению журналиста, в Кремле уже ищут "козла отпущения", виноватого в провале блицкрига в Украине. Он не исключил, что это может быть министр обороны РФ Сергей Шойгу.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Война России против Украины. Главное (обновляется). 

Война между Украиной и Россией продолжается две недели. При этом, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. 

Переговоры между Украиной и Россией проходят в Беларуси. Уже состоялось три раунда: 28 февраля3 марта и 7 марта. Один из членов украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщил, что на последних переговорах были "небольшие положительные сдвиги" относительно улучшения логистики гуманитарных коридоров для эвакуации. Консультации по политическому блоку и гарантиям безопасности продолжаются. 

По данным Грозева, на переговорах Россия требовала назначенить главой правительства нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, признать "ЛДНР" и отказаться от Крыма, а также отказаться от курса на вступление в НАТО. Источники Грозева сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский "сказал категорическое "нет". 

Зеленский заявил, что украинцы "не сдадутся и не проиграют", и обратился к российскому коллеге со словами: "Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь за стол переговоров. Чего ты боишься?"

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: война, агрессия, нападение, вторжение, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, Христо Грозев
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