Грозев: Абсолютно уверен, что в Кремле паника и козлы отпущения ищутся

"Я так понимаю, что [министр обороны Сергей] Шойгу сейчас хотят сделать козлом отпущения?" – спросила журналистка.

"Да, я слышал эти слухи. Но, честно говоря, нет у меня первоисточника, поэтому не могу сказать. Кого-то они должны сделать козлом отпущения. Это не вопрос. Здесь только вопрос: Шойгу это будет или, там, шеф ГРУ? С начала войны с Украиной [с 2014 года] три человека в ГРУ, скажем, скончались. Вот сейчас, может быть, еще один пропадет или на него свалят вину", – предположил Грозев.

Если уйдет Шойгу, это будет очень важный сигнал, считает он.

"Если на него свалят, то это означает вообще полный коллапс среди элиты. Потому что самый близкий напарник [президента РФ Владимира] Путина, который принимал его самые сумасшедшие идеи и приказы, – это все-таки был Шойгу. Это не [глава МИД Сергей] Лавров, это не какой-то [пресс-секретарь Путина Дмитрий] Песков, это Шойгу. Если он от него освободится, то не останется никого из сумасшедших милитаристов, которые ему подыгрывают", – считает журналист.

Он сказал, что из-за ситуации в Украине российская верхушка паникует.

"Я абсолютно уверен, что сейчас в Кремле паника. Это моя личная оценка. Но я не вижу гипотез, по которым они не то что довольны, по которым они принимают эти факты [о провале в Украине]... То есть сейчас козлы отпущения точно ищутся", – убежден Грозев.

Он считает, что приближенные передают Путину не всю информацию о ситуации в Украине.

"Я сейчас боюсь, что, может быть, если бы правильным был доклад в Москву, что происходит, они отказались бы вообще [от продолжения войны] – и пошли бы на переговоры с позицией украинской силы... А сейчас если Путину докладывают какую-то раскрашенную картину, он может считать, что они впереди", – отметил журналист.

ВИДЕО