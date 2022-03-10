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Грозев: Абсолютно уверен, что в Кремле паника и козлы отпущения ищутся

 
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Грозев: Кого-то они должны сделать козлом отпущения
Грозев: Кого-то они должны сделать козлом отпущения
Скриншот: European Press Prize / YouTube

В России уже ищут "козла отпущения", виноватого в провале блицкрига в Украине. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

"Я так понимаю, что [министр обороны Сергей] Шойгу сейчас хотят сделать козлом отпущения?" – спросила журналистка.

"Да, я слышал эти слухи. Но, честно говоря, нет у меня первоисточника, поэтому не могу сказать. Кого-то они должны сделать козлом отпущения. Это не вопрос. Здесь только вопрос: Шойгу это будет или, там, шеф ГРУ? С начала войны с Украиной [с 2014 года] три человека в ГРУ, скажем, скончались. Вот сейчас, может быть, еще один пропадет или на него свалят вину", – предположил Грозев. 

Если уйдет Шойгу, это будет очень важный сигнал, считает он. 

"Если на него свалят, то это означает вообще полный коллапс среди элиты. Потому что самый близкий напарник [президента РФ Владимира] Путина, который принимал его самые сумасшедшие идеи и приказы, – это все-таки был Шойгу. Это не [глава МИД Сергей] Лавров, это не какой-то [пресс-секретарь Путина Дмитрий] Песков, это Шойгу. Если он от него освободится, то не останется никого из сумасшедших милитаристов, которые ему подыгрывают", – считает журналист.

Он сказал, что из-за ситуации в Украине российская верхушка паникует. 

"Я абсолютно уверен, что сейчас в Кремле паника. Это моя личная оценка. Но я не вижу гипотез, по которым они не то что довольны, по которым они принимают эти факты [о провале в Украине]... То есть сейчас козлы отпущения точно ищутся", – убежден Грозев. 

Он считает, что приближенные передают Путину не всю информацию о ситуации в Украине

"Я сейчас боюсь, что, может быть, если бы правильным был доклад в Москву, что происходит, они отказались бы вообще [от продолжения войны] – и пошли бы на переговоры с позицией украинской силы... А сейчас если Путину докладывают какую-то раскрашенную картину, он может считать, что они впереди", – отметил журналист.  

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Война России против Украины. Главное (обновляется). 

Российские войска вторглись на территорию Украины 24 февраля. Вечером в тот же день главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что у оккупантов не получилось осуществить блицкриг

По данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок. 

Путин заявил 6 марта, что война в Украине, которую он называет "операцией", идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". При этом в разведке НАТО считают, что хотя РФ уже задействовала в Украине все силы, которые планировала, за две недели войны она добилась "очень незначительного прогресса" (в основном на юге). Российская армия столкнулась с активным сопротивлением украинцев и, по данным, западной разведки, не смогла решить ряд проблем, например, связанных с логистикой. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Сергей Шойгу, Алеся Бацман, война России против Украины, Христо Грозев
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