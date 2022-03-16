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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские корабли и авиация обстреляли ряд сел в Одесской области, есть раненые

Оккупанты обстреляли села в Белгород-Днестровском районе
Оккупанты обстреляли села в Белгород-Днестровском районе
Фото: wikipedia.org

15 марта оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Одесской области. Об этом сообщил в видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Марченко уточнил, что огонь открывали российские корабли и авиация. 

Он рассказал, что утром оккупанты нанесли ракетные удары по одному из населенных пунктов, в результате чего пострадали два человека. После обеда противник открыл огонь из корабельной артиллерии по другому населенному пункту, выпустив порядка 90 снарядов.

По данным "Думской", под обстрел попали села и поселки Лебедевка, Беленькое и Тузла Белгород-Днестровского района.

"Но наши воины достойно держат оборону. И я хочу заверить, что за каждого нашего раненого и за каждое разрушение враг несет в разы большие потери", – сказал Марченко. 

Французский философ и писатель Бернар-Анри Леви, который сейчас находится в Одесской области, сообщил, что вечером оккупанты обстреляли село Мирное недалеко от границы с Молдовой.

"Мирное –  просто бедное село в Украине. Никаких военных целей. Чистая жестокость армии [президента РФ Владимира] Путина, проигравшей эту войну", – написал он в Twitter. 

Военный журналист канала "1+1" Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram ночью 16 марта, что российские оккупанты "выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции". 

"Российские оккупанты начали с кораблей обстрел украинского берега в Одесской области. Вероятно, они пытаются выявить систему нашей береговой обороны", – предположил он. 

15 марта официальное издание британского военно-морского флота Navy News, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщило, что в сторону Одесской области тремя группами двигается не менее 14 российских кораблей, в том числе десантные и ракетные корветы. В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили эту информацию. 

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram, что 15 марта три корабля разного класса были "на определенном расстоянии от наших берегов".

"Но не напротив Одессы, а немного в другом районе. Действительно, они осуществили корабельные артиллерийские выстрелы. Будет ли десант сегодня-завтра? Война есть война, вероятность таких действий всегда достаточно высока, но уверен, что этого не будет. Этой ночью точно", – сказал Братчук. 

Он заверил, что система "одесского оборонного района" не позволит противнику осуществить такую высадку.

"То есть попытки могут быть. Но традиционно: добро пожаловать в ад!" – сказал спикер администрации. 

Контекст:

Сегодня 21-й день войны России против Украины. По данным директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, президент России Владимир Путин рассчитывал "захватить Киев в течение первых двух дней кампании", но российская армия встретила жесткое сопротивление украинцев. Именно поэтому, по данным американских спецслужб, Россия обратилась к Китаю за помощью.

До последнего времени на территории Одесской области не было активных боевых действий, но оккупанты обстреливали отдельные населенные пункты, например, 24 февраля они нанесли удар по воинской части в Подольском районе, в результате чего погибло 18 человек, а 1 марта – по селу Дачное Одесского района

4 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты готовятся высадить десант на черноморское побережье Украины, в районе Затоки и Черноморска Одесской области. 14 марта в Одесской областной военной администрации заявили, что риск высадки российского морского десанта в регионе сохраняется, но подчеркнули, что он готов дать отпор захватчикам. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что российских оккупантов в Одесской области ждут, и заверил, что "легкой прогулки у них не будет".

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Одесса, Одесская область, Бернар-Анри Леви, Андрей Цаплиенко, обстрелы, Одесская ОГА, война России против Украины, российские оккупанты, Максим Марченко
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