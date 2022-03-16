Российские корабли и авиация обстреляли ряд сел в Одесской области, есть раненые

Марченко уточнил, что огонь открывали российские корабли и авиация.

Он рассказал, что утром оккупанты нанесли ракетные удары по одному из населенных пунктов, в результате чего пострадали два человека. После обеда противник открыл огонь из корабельной артиллерии по другому населенному пункту, выпустив порядка 90 снарядов.

По данным "Думской", под обстрел попали села и поселки Лебедевка, Беленькое и Тузла Белгород-Днестровского района.

"Но наши воины достойно держат оборону. И я хочу заверить, что за каждого нашего раненого и за каждое разрушение враг несет в разы большие потери", – сказал Марченко.

Французский философ и писатель Бернар-Анри Леви, который сейчас находится в Одесской области, сообщил, что вечером оккупанты обстреляли село Мирное недалеко от границы с Молдовой.

"Мирное – просто бедное село в Украине. Никаких военных целей. Чистая жестокость армии [президента РФ Владимира] Путина, проигравшей эту войну", – написал он в Twitter.

Военный журналист канала "1+1" Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram ночью 16 марта, что российские оккупанты "выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции".

"Российские оккупанты начали с кораблей обстрел украинского берега в Одесской области. Вероятно, они пытаются выявить систему нашей береговой обороны", – предположил он.

15 марта официальное издание британского военно-морского флота Navy News, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщило, что в сторону Одесской области тремя группами двигается не менее 14 российских кораблей, в том числе десантные и ракетные корветы. В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили эту информацию.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram, что 15 марта три корабля разного класса были "на определенном расстоянии от наших берегов".

"Но не напротив Одессы, а немного в другом районе. Действительно, они осуществили корабельные артиллерийские выстрелы. Будет ли десант сегодня-завтра? Война есть война, вероятность таких действий всегда достаточно высока, но уверен, что этого не будет. Этой ночью точно", – сказал Братчук.

Он заверил, что система "одесского оборонного района" не позволит противнику осуществить такую высадку.

"То есть попытки могут быть. Но традиционно: добро пожаловать в ад!" – сказал спикер администрации.