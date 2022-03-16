ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Мы сами себе закроем небо, нам просто нужно вооружение

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Арестович: Мы сами прекрасно закроем это небо. Мы его закрывали и закроем
Арестович: Мы сами прекрасно закроем это небо. Мы его закрывали и закроем
Фото: president.gov.ua

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Украина сама сможет "закрыть небо" для боевой авиации России, если получит необходимое вооружение. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Есть ли хоть какая-то перспектива, что американцы закроют украинское небо?" – спросил Гордон. 

"Думаю, мы [сами себе] закроем небо, – ответил Арестович. – Нам просто нужно вооружение. Мы сами прекрасно закроем это небо. Мы его закрывали и закроем". 

Он сообщил, что только за последние сутки украинская армия сбила четыре вражеских самолета, два вертолета и один беспилотный аппарат "оперативно-тактического звена". 

Кроме того, Украине удалось перехватить несколько крылатых ракет, добавил Арестович. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО "закрыть небо" над страной, установив бесполетную зону.

Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.

4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после нее сказал, что Альянс не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной. Он объяснил, что истребители НАТО должны будут сбивать российские самолеты, а это может перерости в полномасштабную войну. Подобное заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен

Украина рассматривает и альтернативные способы "закрытия неба". Например, получение от союзников самолетов для Воздушных сил Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может "закрыть небо" над Украиной, то Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.

После авиаудара, который Россия нанесла по роддому и детской больнице в Мариуполе Донецкой области 9 марта, Великобритания пообещала поставить Украине вооружение для ведения противовоздушной обороны. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: самолет, вооружение, вертолет, воздушное пространство, Алексей Арестович, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не могу видеть умирающих детей, бомбы, которые попадают в больницу". Андрей Шевченко заявил, что примет украинских беженцев в своем доме
"Не могу видеть умирающих детей, бомбы, которые попадают в больницу". Андрей Шевченко заявил, что примет украинских беженцев в своем доме
Maruv заявила российскому глянцу, что "принимает жизнь в эпоху перемен". Никитюк пригласила ее посетить разрушенный оккупантами родной Харьков
Maruv заявила российскому глянцу, что "принимает жизнь в эпоху перемен". Никитюк пригласила ее посетить разрушенный оккупантами родной Харьков
"Меня официально объявили порядочным человеком". В РФ возбудили дело против блогера Белоцерковской, осудившей действия Путина
"Меня официально объявили порядочным человеком". В РФ возбудили дело против блогера Белоцерковской, осудившей действия Путина
Астафьева: Я всегда буду гордиться своей страной и тем, что мы все стали навсегда такими братьями и сестрами!
Астафьева: Я всегда буду гордиться своей страной и тем, что мы все стали навсегда такими братьями и сестрами!
Поддерживающая Путина Егорова заявила, что не делала антивоенных заявлений в своем Telegram-канале
Поддерживающая Путина Егорова заявила, что не делала антивоенных заявлений в своем Telegram-канале
  "Мы обязательно победим. Ради наших детей". "Жадан і Собаки" с группой "Вертеп" посвятили украинским детям песню. Видео
  "Мы обязательно победим. Ради наших детей". "Жадан і Собаки" с группой "Вертеп" посвятили украинским детям песню. Видео
  Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца
  Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца
"Судный день от первого лица". ДДТ выпустила трек "Маленькая смерть". Видео
"Судный день от первого лица". ДДТ выпустила трек "Маленькая смерть". Видео
Onuka показала фото разрушенных российской армией украинских городов и защитников Украины
Onuka показала фото разрушенных российской армией украинских городов и защитников Украины
"Это провокационный вопрос. Толю знаю очень давно". Ващук отказался комментировать лишение работающего в РФ Тимощука спортивных титулов в Украине
"Это провокационный вопрос. Толю знаю очень давно". Ващук отказался комментировать лишение работающего в РФ Тимощука спортивных титулов в Украине
"Из опыта Второй мировой". Макаревич высказался о символе Z, используемом Россией в войне против Украины
"Из опыта Второй мировой". Макаревич высказался о символе Z, используемом Россией в войне против Украины
"Наше правительство и политическая культура исключительны в искусстве осторожности". Шон Пенн призвал закрыть небо над Украиной
"Наше правительство и политическая культура исключительны в искусстве осторожности". Шон Пенн призвал закрыть небо над Украиной
Аукционы Sotheby’s, Christie’s и Bonhams отказались от торгов русского искусства
Аукционы Sotheby’s, Christie’s и Bonhams отказались от торгов русского искусства
"Война пришла в наш дом". Знаменитый кот-блогер Степан из Харькова с хозяевами уехал во Францию и рассказал, как Россия напала на Украину
"Война пришла в наш дом". Знаменитый кот-блогер Степан из Харькова с хозяевами уехал во Францию и рассказал, как Россия напала на Украину
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны
"Если не помогаете, а просто сторожите квартиру или мужа, уезжайте". Малахова вывезла детей за границу за две недели до войны
Во время российско-украинской войны погиб каскадер "Сватов" Строкань
Во время российско-украинской войны погиб каскадер "Сватов" Строкань
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео (60706)
2
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео (28874)
3
Украинское консульство в Турции отказалось продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (27921)
4
"Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома (27474)
5
"Каждый боец должен поставить целью уничтожение этого позора чеченского народа". Рыбчинский объявил вознаграждение за голову Кадырова (24769)
6
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли (21529)
7
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео (21472)
8
"Была пособницей убийств". В Telegram-канале поддерживающей Путина Егоровой опубликовано антивоенное заявление от ее имени (16704)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS