Арестович: Мы сами себе закроем небо, нам просто нужно вооружение

Арестович: Мы сами прекрасно закроем это небо. Мы его закрывали и закроем Фото: president.gov.ua

"Есть ли хоть какая-то перспектива, что американцы закроют украинское небо?" – спросил Гордон.

"Думаю, мы [сами себе] закроем небо, – ответил Арестович. – Нам просто нужно вооружение. Мы сами прекрасно закроем это небо. Мы его закрывали и закроем".

Он сообщил, что только за последние сутки украинская армия сбила четыре вражеских самолета, два вертолета и один беспилотный аппарат "оперативно-тактического звена".

Кроме того, Украине удалось перехватить несколько крылатых ракет, добавил Арестович.

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