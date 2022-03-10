Грозев: Шанс, что Украине на днях будет передано оружие, чтобы самой закрыть небо, больше 90%

"Я думаю, что шанс, что оружие будет на днях передано Украине, чтобы самой закрыть небо, – больше 90%. Шанс, что НАТО активно вмешается, чтобы закрыть небо, – меньше 40%", – сказал Грозев.

Он подчеркнул, что поставки такого оружия Украине – "это очень реально".

Грозев считает, что страны НАТО должны были помочь установить бесполетную зону над Украиной, чтобы защитить ее от постоянных авиаобстрелов со стороны России.

Он сказал, что сам "разгневал" очень многих коллег и знакомых, когда написал в Twitter, что "стыдно не закрывать небо, что НАТО должен это сделать".

"Поймите: это морально-политическое мнение, которое у разных людей может быть разное. Вот люди, которые не согласны с этим, например, из Австрии, мне говорят: "Мы понимаем, что это моральное право. Но я не хочу, чтобы то, что сейчас случилось с украинскими детьми, случилось с моими детьми завтра. Чтобы я завтра за них переживал... Поэтому давайте помогать Украине, но не разжигая новую войну", – пересказал свой разговор со знакомыми Грозев.

Он считает, что многие обычные люди в других странах не мыслят такими категориями, как журналисты и эксперты, и не понимают, что от России исходит долгосрочная угроза, и не только для Украины.

"Все-таки они думают в национальных масштабах", – предположил Грозев.

Политики понимают, но боятся рассердить свой электорат, продолжил журналист.

"Поэтому я думаю, что то, что нужно делать, – это поменять общественное мнение именно образованной элиты в западных странах, чтобы они требовали от своих государств, которые хотят, все-таки это сделать... Они же глубоко моральные люди, но им нужен мандат. Им нужно, чтобы им население сказало: "Да, мы вам разрешаем рискнуть развязать войну с нами для того, чтобы спасти [украинцев]", – считает Грозев.

По его мнению, по всеми миру нужно объединять людей вокруг призыва установить бесполетную зону над Украиной. Первая такая глобальная акция прошла 6 мая, во многих странах на плакатах были надписи "Закройте небо", уточнил журналист.

"Для меня разделение людей по странам довольно искусственное, поэтому мне абсолютно одинаковую грусть приносит смерть одного украинского ребенка и одного ребенка из моей страны, какой бы она ни была", – сказал Грозев.

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