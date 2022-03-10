Грозев: Шанс, что Украине на днях будет передано оружие, чтобы самой закрыть небо, больше 90%

"Я думаю, что шанс, что оружие будет на днях передано Украине, чтобы самой закрыть небо, – больше 90%. Шанс, что НАТО активно вмешается, чтобы закрыть небо, – меньше 40%", – сказал Грозев.
Он подчеркнул, что поставки такого оружия Украине – "это очень реально".
Грозев считает, что страны НАТО должны были помочь установить бесполетную зону над Украиной, чтобы защитить ее от постоянных авиаобстрелов со стороны России.
Он сказал, что сам "разгневал" очень многих коллег и знакомых, когда написал в Twitter, что "стыдно не закрывать небо, что НАТО должен это сделать".
"Поймите: это морально-политическое мнение, которое у разных людей может быть разное. Вот люди, которые не согласны с этим, например, из Австрии, мне говорят: "Мы понимаем, что это моральное право. Но я не хочу, чтобы то, что сейчас случилось с украинскими детьми, случилось с моими детьми завтра. Чтобы я завтра за них переживал... Поэтому давайте помогать Украине, но не разжигая новую войну", – пересказал свой разговор со знакомыми Грозев.
Он считает, что многие обычные люди в других странах не мыслят такими категориями, как журналисты и эксперты, и не понимают, что от России исходит долгосрочная угроза, и не только для Украины.
"Все-таки они думают в национальных масштабах", – предположил Грозев.
Политики понимают, но боятся рассердить свой электорат, продолжил журналист.
"Поэтому я думаю, что то, что нужно делать, – это поменять общественное мнение именно образованной элиты в западных странах, чтобы они требовали от своих государств, которые хотят, все-таки это сделать... Они же глубоко моральные люди, но им нужен мандат. Им нужно, чтобы им население сказало: "Да, мы вам разрешаем рискнуть развязать войну с нами для того, чтобы спасти [украинцев]", – считает Грозев.
По его мнению, по всеми миру нужно объединять людей вокруг призыва установить бесполетную зону над Украиной. Первая такая глобальная акция прошла 6 мая, во многих странах на плакатах были надписи "Закройте небо", уточнил журналист.
"Для меня разделение людей по странам довольно искусственное, поэтому мне абсолютно одинаковую грусть приносит смерть одного украинского ребенка и одного ребенка из моей страны, какой бы она ни была", – сказал Грозев.
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО "закрыть небо" над страной, установив бесполетную зону.
Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.
4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после нее сказал, что Альянс не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной. Он объяснил, что истребители НАТО должны будут сбивать российские самолеты, а это может перерости в полномасштабную войну. Подобное заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Украина рассматривает и альтернативные способы "закрытия неба". Например, получение от союзников самолетов для Воздушных сил Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может "закрыть небо" над Украиной, то Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.
После авиаудара, который Россия нанесла по роддому и детской больнице в Мариуполе Донецкой области 9 марта, Великобритания пообещала поставить Украине вооружение для ведения противовоздушной обороны.