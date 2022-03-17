В Украине 17 марта заработают три эвакуационных коридора из Мариуполя, Бородянки и Шевченково

Эвакуацию будут проводить в города Житомир, Запорожье и Бровары Фото: Людмила Денісова / Facebook

Коридоры для эвакуации граждан будут работать по трем направлениям:

из города Мариуполь Донецкой области в город Запорожье (Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). Автобусы для эвакуации и сбора людей на пути из Мариуполя будут отправлены из Запорожья;

из города Бородянка Киевской области в город Житомир (Бородянка – Дружня – Загальцы – Поташня – Песковка – Мигалки – Белая Криница – Хомовка – Березцы – Радомышль – Поташня – Кочеров – Житомир). Автобусы для эвакуации будут отправлены из Житомира;

из села Шевченково Киевской области в город Бровары (Шевченково – Рудня – Семиполки – Калетянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погребы – Бровары). Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.

"С учетом большого количества людей (женщины, дети и пожилые люди), которые выезжают личным транспортом из Мариуполя, просим согласовать возможность доставки топлива для их дозаправки автоцистерной из Запорожья", – добавила Денисова.

Также сегодня заработают шесть коридоров для доставки гуманитарной помощи в населенные пункты:

Волчанск Харьковской области (Волчанск – Симоновка – Рубежное – Победа – Шестаково – Харьков). Шесть автомобилей с продуктами и медикаментами будут отправлены из Харькова. Старший колонны: Фольцваген Крафтер (АХ 9104 КЭ), 0979913734, Кашкаров Артем Васильевич;

Гостомель Киевской области. Автомобили будут отправлены из города Белогородка по маршруту: Белогородка – Гореничи – Стоянка – Ирпень – Гостомель;

Буча Киевской области. Автомобили будут отправлены из города Белогородка по маршруту: Белогородка – Гореничи – Стоянка – Капитановка – Забучье – Михайловка-Рубежовка – Ворзель – Буча;

Семиполки в Киевской области. Автомобили будут отправлены из города Бровары по маршруту: Бровары – Погребы – Пуховка – Рожны – Крехаев – Остер – Козелец – Калетянское – Семиполки;

Марковцы в Киевской области. Автомобили будут отправлены из города Бровары по маршруту: Бровары – Погребы – Пуховка – Рожны – Крехаев – Остер – Козелец – Калетянское – Калита – Заворичи – Мокрец – Марковцы;

Опанасов Киевской области. Автомобили будут отправлены из города Бровары по маршруту: Бровары – Погребы – Пуховка – Рожны – Крехаев – Остер – Козелец – Калетянское – Калита – Опанасов.

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