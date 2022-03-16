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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Мариуполя в Запорожье за ​​сегодня прибыло почти 6,5 тыс. человек – Верещук

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15 автобусов с беженцами из Мариуполя уже добрались до Запорожья
15 автобусов с беженцами из Мариуполя уже добрались до Запорожья
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

В среду, 16 марта, из Мариуполя Донецкой области в Запорожье прибыло почти 6,5 тыс. человек. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Брифинг опубликован в Telegram Офиса президента.

"Нашу колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации так и не пропустили в Мариуполь. Учитывая ситуацию, был организован сбор людей, выбравшихся из заблокированного Мариуполя в Бердянск", – отметила она.

Сейчас уже все 15 автобусов с мариупольцами и детьми доехали в Запорожье, где им предоставляется необходимая помощь. Всего в Запорожье сегодня прибыло 6426 мариупольцев, из них 2039 детей, подчеркнула Верещук.

Колонны частного транспорта все еще продолжают двигаться в направлении Запорожья, добавила она.

По словам Верещук, продовольствие и медикаменты оставили в Бердянске, где организованы пункты помощи всем, кто продолжает выезжать из блокадного Мариуполя.

"На завтра мы ведем переговоры о режиме тишины вдоль маршрута и продолжим забирать людей из Мариуполя в Бердянск, а из Бердянска – в Запорожье. Также планируем организовать коридоры для поставок гуманитарных грузов в заблокированные населенные пункты Харьковской и Киевской областей", – сказала она.

Мариупольский горсовет, в свою очередь, сообщает, что из Мариуполя в Запорожье выехало 11 тыс. человек. Для тех, кто добрался своим ходом в Бердянск и по разным причинам не смог продолжить движение дальше, организовали автобусы, которые сейчас едут в Запорожье в сопровождении православных священников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.

Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания

По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек. 

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким тысячам жителей на личных автомобилях. 16 марта российские оккупанты обстреляли из "Градов" колонну гражданских, которые эвакуировались из города. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Запорожье, Донецкая область, война, Мариуполь, эвакуация, Ирина Верещук, война России против Украины
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