Из Мариуполя в Запорожье за ​​сегодня прибыло почти 6,5 тыс. человек – Верещук

15 автобусов с беженцами из Мариуполя уже добрались до Запорожья Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

"Нашу колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации так и не пропустили в Мариуполь. Учитывая ситуацию, был организован сбор людей, выбравшихся из заблокированного Мариуполя в Бердянск", – отметила она.

Сейчас уже все 15 автобусов с мариупольцами и детьми доехали в Запорожье, где им предоставляется необходимая помощь. Всего в Запорожье сегодня прибыло 6426 мариупольцев, из них 2039 детей, подчеркнула Верещук.

Колонны частного транспорта все еще продолжают двигаться в направлении Запорожья, добавила она.

По словам Верещук, продовольствие и медикаменты оставили в Бердянске, где организованы пункты помощи всем, кто продолжает выезжать из блокадного Мариуполя.

"На завтра мы ведем переговоры о режиме тишины вдоль маршрута и продолжим забирать людей из Мариуполя в Бердянск, а из Бердянска – в Запорожье. Также планируем организовать коридоры для поставок гуманитарных грузов в заблокированные населенные пункты Харьковской и Киевской областей", – сказала она.

Мариупольский горсовет, в свою очередь, сообщает, что из Мариуполя в Запорожье выехало 11 тыс. человек. Для тех, кто добрался своим ходом в Бердянск и по разным причинам не смог продолжить движение дальше, организовали автобусы, которые сейчас едут в Запорожье в сопровождении православных священников.

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