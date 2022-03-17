Спутниковые снимки показывают, что возле тетра в Мариуполе, на который оккупанты сбросили бомбу, были надписи "Дети"

На снимках видно, что надписи "Дети" были нанесены на асфальте с двух сторон здания.

Телеканал CNN уточнил, что эти фотографии были сделаны 14 марта.

The words "children" were written in Russian outside the Mariupol Drama Theater before it was bombed today by Russian forces. Local authorities and media said the building had been used as a shelter for hundreds of Ukrainian civilians. * : @Maxar pic.twitter.com/1blPSY9UaE — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 16, 2022

Днем 16 марта оккупанты сбросили авиабомбу на Донецкий академический областной драматический театр, где, по данным местных властей, размещалось крупнейшее в городе убежище для местных жителей. Мариупольский горсовет сообщил в Telegram, что там находилось более 1000 человек.

По информации cоветника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, это была 1000-килограмовая авиабомба.

В горсовете рассказали, что после бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

Из-за постоянных обстрелов коммунальные службы не могут попасть к театру. Количество пострадавших пока неизвестно.

Кроме того, 16 марта оккупанты нанесли авиаудар по спорткомплексу "Нептун" в Мариуполе, где находились беременные и мамы с маленькими детьми. По данным председателя Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, под завалами остаются люди.