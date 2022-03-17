Спутниковые снимки показывают, что возле тетра в Мариуполе, на который оккупанты сбросили бомбу, были надписи "Дети"

На снимках видно, что надписи "Дети" были нанесены на асфальте с двух сторон здания.
Телеканал CNN уточнил, что эти фотографии были сделаны 14 марта.
The words "children" were written in Russian outside the Mariupol Drama Theater before it was bombed today by Russian forces. Local authorities and media said the building had been used as a shelter for hundreds of Ukrainian civilians. * : @Maxar pic.twitter.com/1blPSY9UaE— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 16, 2022
Днем 16 марта оккупанты сбросили авиабомбу на Донецкий академический областной драматический театр, где, по данным местных властей, размещалось крупнейшее в городе убежище для местных жителей. Мариупольский горсовет сообщил в Telegram, что там находилось более 1000 человек.
По информации cоветника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, это была 1000-килограмовая авиабомба.
В горсовете рассказали, что после бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.
Из-за постоянных обстрелов коммунальные службы не могут попасть к театру. Количество пострадавших пока неизвестно.
Кроме того, 16 марта оккупанты нанесли авиаудар по спорткомплексу "Нептун" в Мариуполе, где находились беременные и мамы с маленькими детьми. По данным председателя Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, под завалами остаются люди.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.
Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким тысячам жителей на личных автомобилях. 16 марта российские оккупанты обстреляли из "Градов" колонну гражданских, которые эвакуировались из города.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.