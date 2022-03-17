Замкомандира "Азова" Калина: Защитники Мариуполя бьют врага без жалости и сомнения, так, что даже черти в аду переворачиваются

"Слава Украине! Мне тяжело комментировать сегодняшние события в Мариуполе, потому что вражеская авиация не прекращает бомбардировки ни на минуту. Разрушают все, что еще уцелело в этом городе, работают их ствольная артиллерия, РСЗО, танки по городу расстреливают простых прохожих. Люди погибают под завалами, люди гибнут под прямым попаданиями авиабомб. Путинские ублюдки захватывают больницы, захватывают заложников, переодеваются в гражданскую одежду, рисуют на машинах красные кресты, что является нарушением всех международных конвенций", – рассказал защитник Мариуполя.
Он напомнил о военных преступлениях российских захватчиков, которые они совершили только за один день и только в отношении жителей одного города.
"В 15.30 под Запорожьем расстреляли из "Градов" колонну тех, кому удалось выбраться из города на собственном транспорте. Разрушен символ Мариуполя, драматический театр, где прятались тысячи гражданских людей. И это было сделано сознательно, они знали, что там гражданские. Также авиабомбами разбит бассейн "Нептун", где прятались беременные женщины с детьми, там тоже было много гражданских. Я не знаю, почему мир позволяет им совершать такие страшные преступления. Это геноцид, геноцид против народа Украины, против нации", – заявил Калина.
Замкомандира "Азова" подчеркнул, что украинские силы продолжают борьбу с оккупантами.
"Они сеют террор, они сеют страх. Но они посеяли ненависть, которая не пройдет столетиями. Я хочу, чтобы вся Украина знала, что защитники этого города, военные, не просто выполняют свой долг по защите Родины, а в тысячу раз больше. Они бьют врага из последних сил, они бьют врага без жалости, без сомнения, так, что даже черти в аду переворачиваются. Сколько техники сожжено, сколько убито вражеской пехоты, уже никто даже не считает. Я знаю только одно: мы не собираемся прощать этим нелюдям то, что они делают с Украиной. Я хочу, чтобы весь мир услышал: Мариуполь – это Украина!" – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. 16 марта оккупанты разбомбили здание драматического театра и спорткомплекс, где укрывались сотни горожан, в том числе беременные женщины и мамы с детьми.
Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
По оценкам властей, в городе остается примерно 350 тыс. человек.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На этой неделе из Мариуполя удалось выехать нескольким тысячам жителей на личных автомобилях. 16 марта российские оккупанты обстреляли из "Градов" колонну гражданских, которые эвакуировались из города.