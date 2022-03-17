Замкомандира "Азова" Калина: Защитники Мариуполя бьют врага без жалости и сомнения, так, что даже черти в аду переворачиваются

"Слава Украине! Мне тяжело комментировать сегодняшние события в Мариуполе, потому что вражеская авиация не прекращает бомбардировки ни на минуту. Разрушают все, что еще уцелело в этом городе, работают их ствольная артиллерия, РСЗО, танки по городу расстреливают простых прохожих. Люди погибают под завалами, люди гибнут под прямым попаданиями авиабомб. Путинские ублюдки захватывают больницы, захватывают заложников, переодеваются в гражданскую одежду, рисуют на машинах красные кресты, что является нарушением всех международных конвенций", – рассказал защитник Мариуполя.

Он напомнил о военных преступлениях российских захватчиков, которые они совершили только за один день и только в отношении жителей одного города.

"В 15.30 под Запорожьем расстреляли из "Градов" колонну тех, кому удалось выбраться из города на собственном транспорте. Разрушен символ Мариуполя, драматический театр, где прятались тысячи гражданских людей. И это было сделано сознательно, они знали, что там гражданские. Также авиабомбами разбит бассейн "Нептун", где прятались беременные женщины с детьми, там тоже было много гражданских. Я не знаю, почему мир позволяет им совершать такие страшные преступления. Это геноцид, геноцид против народа Украины, против нации", – заявил Калина.

Замкомандира "Азова" подчеркнул, что украинские силы продолжают борьбу с оккупантами.

"Они сеют террор, они сеют страх. Но они посеяли ненависть, которая не пройдет столетиями. Я хочу, чтобы вся Украина знала, что защитники этого города, военные, не просто выполняют свой долг по защите Родины, а в тысячу раз больше. Они бьют врага из последних сил, они бьют врага без жалости, без сомнения, так, что даже черти в аду переворачиваются. Сколько техники сожжено, сколько убито вражеской пехоты, уже никто даже не считает. Я знаю только одно: мы не собираемся прощать этим нелюдям то, что они делают с Украиной. Я хочу, чтобы весь мир услышал: Мариуполь – это Украина!" – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)