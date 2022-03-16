Российские оккупанты убили более 500 мирных жителей Харькова за время вторжения – ГСЧС

"Только по подтвержденным данным, с начала войны в Харькове захватчики цинично убили более 500 мирных жителей, 88 из них спасателям пришлось извлекать из-под завалов. Поисковые работы не прекращаются. Благодаря работе спасателей на месте разрушенных построек за все время войны удалось спасти 189 человеческих жизней", – сообщили в ГСЧС.

За прошлые сутки две многоэтажки попали под артиллерийский обстрел российской армии, произошли разрушения нескольких квартир, пожары. Площадь возгорания составила 200 м, пожары потушили. Всего за прошлые сутки из-под завалов спасли четырех человек, еще двоих нашли погибшими.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском и Немышлянском районах Харькова.

В городе работают местные спасатели, пожарные из Полтавской и Днепропетровской областей, коммунальщики и волонтеры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)