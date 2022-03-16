Российские оккупанты убили более 500 мирных жителей Харькова за время вторжения – ГСЧС

"Только по подтвержденным данным, с начала войны в Харькове захватчики цинично убили более 500 мирных жителей, 88 из них спасателям пришлось извлекать из-под завалов. Поисковые работы не прекращаются. Благодаря работе спасателей на месте разрушенных построек за все время войны удалось спасти 189 человеческих жизней", – сообщили в ГСЧС.
За прошлые сутки две многоэтажки попали под артиллерийский обстрел российской армии, произошли разрушения нескольких квартир, пожары. Площадь возгорания составила 200 м, пожары потушили. Всего за прошлые сутки из-под завалов спасли четырех человек, еще двоих нашли погибшими.
Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском и Немышлянском районах Харькова.
В городе работают местные спасатели, пожарные из Полтавской и Днепропетровской областей, коммунальщики и волонтеры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
За время нападения России на Украину в Харьковской области погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, сообщили в полиции 11 марта. В Харькове в результате обстрелов разрушено около 600 жилых домов, в том числе 50 школ и ряд медучреждений, сообщил мэр города Игорь Терехов 14 марта.
По данным МВД Украины, оккупанты разрушают город по прямому указанию президента РФ Владимира Путина.