В результате российского обстрела на рынке в Харькове погибло три человека, ранено пять

Площадь пожара составила более 3600 м² Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Известно о трех погибших в результате обстрела людях и пяти пострадавших. Информация уточняется.

Площадь пожара составила более 3600 м², он был потушен в 16.20.

Для тушения огня были привлечены 51 человек и девять единиц техники ГСЧС.

Спасатели продолжают поисковые работы и разборки завалов в Киевском, Шевченковском, Немышлянском и Московском районах Харькова.

В ГСЧС сообщили также, что 16 марта во время тушения пожаров трое спасателей были ранены осколками российских снарядов.

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