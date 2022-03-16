В результате российского обстрела на рынке в Харькове погибло три человека, ранено пять

Известно о трех погибших в результате обстрела людях и пяти пострадавших. Информация уточняется.
Площадь пожара составила более 3600 м², он был потушен в 16.20.
Для тушения огня были привлечены 51 человек и девять единиц техники ГСЧС.
Спасатели продолжают поисковые работы и разборки завалов в Киевском, Шевченковском, Немышлянском и Московском районах Харькова.
В ГСЧС сообщили также, что 16 марта во время тушения пожаров трое спасателей были ранены осколками российских снарядов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
По данным ГСЧС на утро 16 марта, с 24 февраля российские оккупационные войска убили более 500 мирных жителей Харькова.
В Харькове в результате обстрелов разрушено около 600 жилых домов, в том числе 50 школ и ряд медучреждений, сообщил мэр города Игорь Терехов 14 марта.
По данным МВД Украины, оккупанты разрушают город по прямому указанию президента РФ Владимира Путина.