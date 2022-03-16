"Война пришла в наш дом". Знаменитый кот-блогер Степан из Харькова с хозяевами уехал во Францию и рассказал, как Россия напала на Украину

"24 февраля рано утром мы спали дома. В пять утра раздался какой-то взрыв, и я даже не понял, что это было. Через некоторое время взрывы повторились, окна задрожали. Я вскочил и понял, что происходит что-то ужасное! Атаки и обстрелы Харькова, особенно на Северной Салтовке, где мы живем. Мы поняли, что война пришла в наш дом, – написали от имени кота его хозяева. – Каждый день снаряды попадали в соседние дома; дома горели на глазах. Наш дом тоже пострадал на восьмой день, когда в соседний балкон влетел снаряд. Мы провели две ночи в подвале и неделю без света. Потом нам удалось покинуть город. Харьковские волонтеры помогли нам добраться до вокзала".

В публикации говорится, что кот Степан вместе с хозяевами добирался 20 часов до Львова, а после приезда спустя девять часов они пересекли украино-польскую границу.

"Когда мы добрались до Польши, нам предложила помощь Всемирная ассоциация инфлюенсеров и блогеров из Монако. Они помогли нам добраться до Франции. У нас все в порядке. Мы очень переживаем за наших родственников в Украине и сделаем все возможное, чтобы помочь нашей стране", – резюмировали хозяева кота Степана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)

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