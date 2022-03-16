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16 марта, 2022
 
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"Война пришла в наш дом". Знаменитый кот-блогер Степан из Харькова с хозяевами уехал во Францию и рассказал, как Россия напала на Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кот Степан: Харьковские волонтеры помогли нам добраться до вокзала
Кот Степан: Харьковские волонтеры помогли нам добраться до вокзала
Фото: loveyoustepan / Instagram

Знаменитый украинский кота-блогер из Харькова по кличке Степан после нападения РФ на Украину вместе с хозяевами переехал во Францию. Об этом 16 марта сообщается на его странице в Instagram.

"24 февраля рано утром мы спали дома. В пять утра раздался какой-то взрыв, и я даже не понял, что это было. Через некоторое время взрывы повторились, окна задрожали. Я вскочил и понял, что происходит что-то ужасное! Атаки и обстрелы Харькова, особенно на Северной Салтовке, где мы живем. Мы поняли, что война пришла в наш дом, – написали от имени кота его хозяева.  Каждый день снаряды попадали в соседние дома; дома горели на глазах. Наш дом тоже пострадал на восьмой день, когда в соседний балкон влетел снаряд. Мы провели две ночи в подвале и неделю без света. Потом нам удалось покинуть город. Харьковские волонтеры помогли нам добраться до вокзала".

В публикации говорится, что кот Степан вместе с хозяевами добирался 20 часов до Львова, а после приезда спустя девять часов они пересекли украино-польскую границу.

"Когда мы добрались до Польши, нам предложила помощь Всемирная ассоциация инфлюенсеров и блогеров из Монако. Они помогли нам добраться до Франции. У нас все в порядке. Мы очень переживаем за наших родственников в Украине и сделаем все возможное, чтобы помочь нашей стране", – резюмировали хозяева кота Степана.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. У Степана также есть свой блог в TikTok.

Он стал всемирно известным после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на блог Степана было подписано около 619 тыс. фолловеров, а после публикации снимка знаменитостью их количество увеличилось до 952 тыс.

Спустя несколько дней после поддержки со стороны Спирс в блоге Степана появилась реклама сумки от Valentino. "Успех был неизбежен", – написали тогда поклонники кота.

Теги: Харьков, Польша, Франция, война России против Украины, блогер, кот Степан
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