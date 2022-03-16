Жизнь под землей. Как харьковское метро стало временным убежищем для сотен граждан

Метро – одно из самых безопасных укрытий при бомбардировке. Именно поэтому в Харьковском метрополитене сейчас находятся сотни людей: те, которые спасаются от обстрелов, те, кто вынужден был покинуть свой дом, и те, чей дом разрушен.

"Люди живут, ночуют, едят, рожают, болеют, поправляются", – рассказывает сотрудник харьковского метро.

Люди полностью обустроили здесь свой быт: жильцы поставили свои палатки, обустроили спальные места, играют с детьми, выгуливают собак, питаются и убирают. На станции метро постоянно поступает гуманитарная помощь в виде медикаментов, пищевых продуктов, средств гигиены и детской одежды.

“Мы живем здесь дружески. У нас здесь лежит ряд соседей, мы друг другу помогаем. Хочется, чтобы закончилась война”, – рассказывает временная жительница метро.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО