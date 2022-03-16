Обстрел людей в очереди в Чернигове расследуют как нарушение обычаев войны, соединенное с умышленным убийством

В Офисе генпрокурора подтвердили опубликованную ранее в СМИ информацию – 16 марта в 10.00 военнослужащие вооруженных сил РФ из огнестрельного оружия обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом возле продуктового магазина. Произошло это в одном из спальных микрорайонов Чернигова.

По предварительной информации, погибли 10 мирных жителей. Точные данные о пострадавших устанавливаются, отметили в прокуратуре.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Расследование ведет СБУ.

"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

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