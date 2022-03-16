Обстрел людей в очереди в Чернигове расследуют как нарушение обычаев войны, соединенное с умышленным убийством

В Офисе генпрокурора подтвердили опубликованную ранее в СМИ информацию – 16 марта в 10.00 военнослужащие вооруженных сил РФ из огнестрельного оружия обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом возле продуктового магазина. Произошло это в одном из спальных микрорайонов Чернигова.
По предварительной информации, погибли 10 мирных жителей. Точные данные о пострадавших устанавливаются, отметили в прокуратуре.
Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Расследование ведет СБУ.
"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Война России против Украины. Главное
С начала вторжения РФ в Украину, по состоянию на 15 марта, на территории Черниговской области погибли по меньшей мере 228 человек, среди них шестеро детей и 100 гражданских лиц, рассказал Общественному руководитель областной прокуратуры Сергей Василина.
По его словам, Черниговская областная прокуратура открыла около 200 производств по факту совершения российской армией военных преступлений на территории региона, отмечает Общественное.