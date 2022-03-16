Оккупанты обстреливали Северодонецк, Рубежное и Лисичанск, загорелись десятки домов. Есть погибшие

"Враг продолжает цинично обстреливать мирное население. Оккупанты наносят удары и ночью, и днем. В Северодонецке, Рубежном и Лисичанске ночью пылали десятки жилых домов. Много погибших и пострадавших среди мирного населения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели ГСЧС в Луганской области продолжают помогать пострадавшим выбраться из-под завалов, привозят воду и вместе с органами власти занимаются эвакуацией людей в безопасные места.

Однако оккупанты препятствуют эвакуации мирного населения с целью оставить как можно больше заложников.

Поскольку российские войска обстреливают колонны автобусов и точки сбора людей, откуда планировалась эвакуация, был отменен гуманитарный коридор, сообщила ГСЧС.

По данным Луганской областной военной администрации, в Рубежном было ликвидировано 12 пожаров, в Северодонецке – семь пожаров в жилых домах. В результате обстрелов оккупантов были ранены восемь человек, из них один ребенок, один человек погиб. В Лисичанске захватчики перебили газопровод.

"Спасатели 34 раза выезжали на ликвидацию последствий утверждения "русского мира", – говорится в сообщении.

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