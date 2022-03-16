Оккупанты похитили мэра Скадовска и секретаря горсовета – активист

"Только что из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха. Собираемся на центральной площади в 12.00", – сообщил Костюченко.

Яковлев сообщал в Facebook 13 марта, что в Скадовск после обеда заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и разместились в одном из детских лагерей на окраине города.

По его словам, днем российские военные заходили в здание горсовета, но там работников не было.

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