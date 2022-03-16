Оккупанты похитили мэра Скадовска и секретаря горсовета – активист

"Только что из Скадовского горсовета российские военные похитили мэра Александра Яковлева и Юрия Палюха. Собираемся на центральной площади в 12.00", – сообщил Костюченко.
Яковлев сообщал в Facebook 13 марта, что в Скадовск после обеда заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники) и разместились в одном из детских лагерей на окраине города.
По его словам, днем российские военные заходили в здание горсовета, но там работников не было.
Война России против Украины. Главное
C начала массового военного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, в Украине сообщали о нескольких случаях похищения российскими военными чиновников. Так, 11 марта оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, а 13 марта – главу районного совета Сергея Прийму.
В этот же день в Запорожской области военные РФ похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.