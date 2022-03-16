"Киев выстоит!" Залужный рассказал, какие силы защищают столицу от российских оккупантов

Он сообщил, какие подразделения ВСУ защищают город от захватчиков.

"Основную нагрузку несут подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Вместе с ними защищают столицу подразделения Сил территориальной обороны, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований государства", – рассказал Залужный.

Он также отметил, что к защите столицы массово присоединяются сами городские жители.

"Киев выстоит!" – заверил главнокомандующий ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.

На этой неделе оккупанты усилили обстрелы жилых районов Киева. 14 марта артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе, в результате чего погиб один человек, 10 получили ранения. В тот же день оккупанты обстреляли Подольский район, вследствие чего загорелся пятиэтажный дом и повреждения получил соседний девятиэтажный. Погиб один человек, шесть получили травмы.

15 марта в результате обстрелов оккупантов было повреждено два многоэтажных дома в Святошинском районе и один – в Подольском. Известно о двух погибших. 16 марта захватчики обстреляли Шевченковский район Киева, в результате чего повреждения получили два дома, один из которых частично обрушился.