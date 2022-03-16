Зеленский пригласил "всех друзей Украины" посетить Киев

Он напомнил, что 15 марта в Украине побывали премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша и назвал эти государства друзьями Украины.
"Я был рад встретиться, рад переговорить напрямую, очно, в нашей столице. Это весомая поддержка. Когда для оккупантов наш Киев – мишень, особенно важно и особенно смело быть здесь, рядом с нами, рядом с друзьями. Так проявляется лидерство. И я приглашаю всех друзей Украины посетить Киев", – сказал Зеленский.
При этом он признал, что это может быть небезопасно.
"Это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но вы точно знаете, что взгляды всех людей мира сейчас устремлены на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов мира. У каждого, кто с нами, есть шанс стать настоящим героем", – отметил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Визит Моравецкого, Фиалы, Янши и вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского в Киев состоялся в 20-й день войны России против Украины. Это первый визит такого высокого уровня в Украину после нападения РФ. Он был согласован с лидерами Евросоюза и НАТО.
Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал, что политики добирались в Киев на поезде и что поездка заняла "большую часть дня". Он подчеркнул, что это не только исторический жест солидарности с Украиной, "премьер-министры привезли с собой конкретные предложения о ее поддержке".
Моравецкий заявил, что именно "в охваченном войной Киеве творится история". "Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее всех нас висит на волоске. ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь своих друзей", – написал он в Twitter после приезда в Украину.
В Киеве Моравецкий, Фиала, Янша и Качиньский встретились с Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Глава Кабинета Министров Украины рассказал, что на встрече обсуждали усиление санкционной политики против РФ, гуманитарную поддержку граждан Украины, а также программы восстановления Украины после окончания военных действий.