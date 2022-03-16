ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский пригласил "всех друзей Украины" посетить Киев

 
|
Зеленский о приезде трех премьеров в Украину: Это весомая поддержка. Когда для оккупантов наш Киев мишень, особенно важно и особенно смело быть здесь, рядом с нами
Зеленский о приезде трех премьеров в Украину: Это весомая поддержка. Когда для оккупантов наш Киев – мишень, особенно важно и особенно смело быть здесь, рядом с нами
Фото: Mateusz Morawiecki / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения за 15 марта, которое опубликовано на канале Офиса президента в YouTube, пригласил всех друзей Украины посетить Киев.

Он напомнил, что 15 марта в Украине побывали премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша и назвал эти государства друзьями Украины. 

"Я был рад встретиться, рад переговорить напрямую, очно, в нашей столице. Это весомая поддержка. Когда для оккупантов наш Киев – мишень, особенно важно и особенно смело быть здесь, рядом с нами, рядом с друзьями. Так проявляется лидерство. И я приглашаю всех друзей Украины посетить Киев", – сказал Зеленский.

При этом он признал, что это может быть небезопасно.

"Это так, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты. Но вы точно знаете, что взгляды всех людей мира сейчас устремлены на нашу столицу, на украинцев. Каждый, кто с нами, получит благодарность. Не только нашу, но и других народов мира. У каждого, кто с нами, есть шанс стать настоящим героем", – отметил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Визит Моравецкого, Фиалы, Янши и вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского в Киев состоялся в 20-й день войны России против Украины. Это первый визит такого высокого уровня в Украину после нападения РФ. Он был согласован с лидерами Евросоюза и НАТО.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал, что политики добирались в Киев на поезде и что поездка заняла "большую часть дня". Он подчеркнул, что это не только исторический жест солидарности с Украиной, "премьер-министры привезли с собой конкретные предложения о ее поддержке". 

Моравецкий заявил, что именно "в охваченном войной Киеве творится история". "Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее всех нас висит на волоске. ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь своих друзей", – написал он в Twitter после приезда в Украину

В Киеве Моравецкий, Фиала, Янша и Качиньский встретились с Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Глава Кабинета Министров Украины рассказал, что на встрече обсуждали усиление санкционной политики против РФ, гуманитарную поддержку граждан Украины, а также программы восстановления Украины после окончания военных действий. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Чехия, Польша, Ярослав Качиньский, нападение, вторжение, Владимир Зеленский, Словения, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, Петр Фиала, Янез Янша
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Правда существует". На антивоенном концерте Oxxxymiron в поддержку украинцев зрители скандировали знаменитую речевку о Путине. Видео
"Правда существует". На антивоенном концерте Oxxxymiron в поддержку украинцев зрители скандировали знаменитую речевку о Путине. Видео
Руслана обратилась к мировому сообществу с заявлением о похищении украинских активистов российскими оккупантами с целью физического устранения
Руслана обратилась к мировому сообществу с заявлением о похищении украинских активистов российскими оккупантами с целью физического устранения
  Джамала: Муж разбудил меня и сказал: "Началась война. Россия на нас напала". Было принято решение двигаться к границе
  Джамала: Муж разбудил меня и сказал: "Началась война. Россия на нас напала". Было принято решение двигаться к границе
  "Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома
  "Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома
  "Я кажу "ні" жахливій цій війні!" После нападения РФ на Украину Могилевская и Рыбчинский изменили слова песни "Місяць". Видео
  "Я кажу "ні" жахливій цій війні!" После нападения РФ на Украину Могилевская и Рыбчинский изменили слова песни "Місяць". Видео
Нина Матвиенко напомнила российским оккупантам о расплате за разрушенные украинские города и убитых мирных жителей. Видео
Нина Матвиенко напомнила российским оккупантам о расплате за разрушенные украинские города и убитых мирных жителей. Видео
  Кикабидзе: Хочу украинцам сказать, что преклоняюсь перед их героизмом. Они борются не только за Украину, но и за Европу
  Кикабидзе: Хочу украинцам сказать, что преклоняюсь перед их героизмом. Они борются не только за Украину, но и за Европу
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео
Дорофеева о запретных списках РФ: Горжусь быть в этом лайнапе
Дорофеева о запретных списках РФ: Горжусь быть в этом лайнапе
"Я это Украина". Могилевская записала обращение к Байдену
"Я – это Украина". Могилевская записала обращение к Байдену
"Важная задача – держать информационный фронт". Скрипка создал Telegram-канал широкого профиля
"Важная задача – держать информационный фронт". Скрипка создал Telegram-канал широкого профиля
Евгений Рыбчинский: Несмотря на то, что у меня четверо детей и еще несколько законных оснований уехать, был, есть и останусь в Украине
Евгений Рыбчинский: Несмотря на то, что у меня четверо детей и еще несколько законных оснований уехать, был, есть и останусь в Украине
Мозговая: Война все и всех проверяет и проверит на вшивость
Мозговая: Война все и всех проверяет и проверит на вшивость
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео
"Мой сын знает, что русские наши враги, из-за которых плачет мама". Звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, куда с мужем выехала из-за войны России против Украины
"Мой сын знает, что русские – наши враги, из-за которых плачет мама". Звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, куда с мужем выехала из-за войны России против Украины
Maruv после нападения РФ на Украину снялась для российского глянца. Певица рассказала изданию страны-агрессора о своей беременности
Maruv после нападения РФ на Украину снялась для российского глянца. Певица рассказала изданию страны-агрессора о своей беременности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео (57784)
2
Украинское консульство в Турции отказалось продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (26938)
3
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (25175)
4
"Каждый боец должен поставить целью уничтожение этого позора чеченского народа". Рыбчинский объявил вознаграждение за голову Кадырова (23911)
5
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (23827)
6
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли (20430)
7
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео (18511)
8
"Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома (17035)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS