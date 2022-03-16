По предварительным данным, потери Украины из-за нападения России составляют более $500 млрд – Шмыгаль

Совместная пресс-конференция Шмыгаля с премьер-министром и вице-премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и Ярославом Качиньским, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей состоялась в Киеве в ночь на 16 марта.
"Конечно, мы рассчитываем на поддержку с точки зрения финансирования. Сегодня премьер [Польши] говорил в присутствии президента Украины о том, что каждая школа, каждый детский сад, каждое жилище украинцев будут восстановлены после окончания этой войны. И это то, что мы как правительство Украины тоже гарантируем нашим гражданам. Очень важно, что наши партнеры понимают и поддерживают эту стратегию", – сказал Шмыгаль.
Он призвал другие страны помочь Украине завершить войну и наполнить фонды восстановления государства.
"В нашем правительстве уже создана и работает соответствующая группа, которая занимается оценкой потерь для экономики в результате российской агрессии. Предварительные расчеты говорят, что прямые единовременные потери для Украины составляют свыше $500 млрд. Это те средства, которые будут нужны для восстановления нашего государства", – сказал он.
Шмыгаль уточнил, что Украина собирается наполнять фонды за счет репараций, выплаченных Россией, и средств, выделенных зарубежными партнерами Украины. Он сказал, что Украина будет настаивать на аресте средств и имущества России за границей.
"Мы верим, что страны-партнеры также присоединятся к этому масштабному плану", – отметил премьер-министр.
Шмыгаль также рассказал, что в ходе встречи с прибывшими в Киев премьерами обсудили усиление санкционной политики против РФ (он повторил, на каких санкциях настаивает Украина), а также гуманитарную поддержку граждан Украины, в частности, тех, кто из-за военных действий выехал за границу.
Он поблагодарил Моравецкого, Качиньского, Фиалу и Яншу за визит в Киев.
"Ваш визит сегодня в Киев – это смелый шаг настоящих друзей. Мы, на самом деле, понимаем, что это шаг помощи нашей борьбе за свободу. Мы чувствуем, что в этой борьбе мы не одни, потому что наши партнеры рядом с нами здесь, в центре Киева. Мы чувствуем, что народы и страны Европы объединены как никогда в этой борьбе против варварской и дерзкой агрессии", – сказал Шмыгаль.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 21-й день войны России против Украины. По данным директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, президент России Владимир Путин рассчитывал "захватить Киев в течение первых двух дней кампании", но российская армия встретила жесткое сопротивление украинцев. Именно поэтому, как считают в американских спецслужбах, Россия обратилась к Китаю за помощью.
По данным Киевской школы экономики (КШЭ), только за первые две недели войны в Украине в результате российской агрессии были повреждены и полностью разрушены 1600 жилых домов, не менее 200 образовательных учреждений, 30 учреждений здравоохранения, 23 завода или склада, 19 административных зданий, 12 аэропортов, пять ТЭС и ГЭС. Кроме того, разрушено или выведено из строя более 15 тыс. км автомобильных дорог, 5 тыс. км железнодорожных путей, 350 мостов и мостовых переходов.
Приезд Моравецкого, Качиньского, Фиалы и Янши в Киев – первый визит такого высокого уровня в Украину после нападения России. Он был согласован с лидерами Евросоюза и НАТО. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал, что политики добирались в Киев на поезде и что поездка заняла "большую часть дня". Он подчеркнул, что это не только исторический жест солидарности с Украиной, "премьер-министры привезли с собой конкретные предложения о ее поддержке". Ранее Моравецкий предлагал создать фонд восстановления Украины объемом €100 млрд ($113 млрд).
В Киеве Моравецкий, Качиньский, Фиала и Янша встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. "Это большой, мужественный, правильный и дружеский шаг. И я уверен, что с такими друзьями, такими странами, с такими соседями и партнерами мы действительно сможем победить", – сказал глава государства.