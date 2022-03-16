По предварительным данным, потери Украины из-за нападения России составляют более $500 млрд – Шмыгаль

Совместная пресс-конференция Шмыгаля с премьер-министром и вице-премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и Ярославом Качиньским, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей состоялась в Киеве в ночь на 16 марта.

"Конечно, мы рассчитываем на поддержку с точки зрения финансирования. Сегодня премьер [Польши] говорил в присутствии президента Украины о том, что каждая школа, каждый детский сад, каждое жилище украинцев будут восстановлены после окончания этой войны. И это то, что мы как правительство Украины тоже гарантируем нашим гражданам. Очень важно, что наши партнеры понимают и поддерживают эту стратегию", – сказал Шмыгаль.

Он призвал другие страны помочь Украине завершить войну и наполнить фонды восстановления государства.

"В нашем правительстве уже создана и работает соответствующая группа, которая занимается оценкой потерь для экономики в результате российской агрессии. Предварительные расчеты говорят, что прямые единовременные потери для Украины составляют свыше $500 млрд. Это те средства, которые будут нужны для восстановления нашего государства", – сказал он.

Шмыгаль уточнил, что Украина собирается наполнять фонды за счет репараций, выплаченных Россией, и средств, выделенных зарубежными партнерами Украины. Он сказал, что Украина будет настаивать на аресте средств и имущества России за границей.

"Мы верим, что страны-партнеры также присоединятся к этому масштабному плану", – отметил премьер-министр.

Шмыгаль также рассказал, что в ходе встречи с прибывшими в Киев премьерами обсудили усиление санкционной политики против РФ (он повторил, на каких санкциях настаивает Украина), а также гуманитарную поддержку граждан Украины, в частности, тех, кто из-за военных действий выехал за границу.

Он поблагодарил Моравецкого, Качиньского, Фиалу и Яншу за визит в Киев.

"Ваш визит сегодня в Киев – это смелый шаг настоящих друзей. Мы, на самом деле, понимаем, что это шаг помощи нашей борьбе за свободу. Мы чувствуем, что в этой борьбе мы не одни, потому что наши партнеры рядом с нами здесь, в центре Киева. Мы чувствуем, что народы и страны Европы объединены как никогда в этой борьбе против варварской и дерзкой агрессии", – сказал Шмыгаль.

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