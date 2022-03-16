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Зеленский и Шмыгаль встретились с прибывшими в Киев премьер-министрами Польши, Чехии и Словении. Президент Украины рассказал, что обсуждали

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Вчера вечером Зеленский и Шмыгаль встретились с прибывшими в Киев главами правительств
Вчера вечером Зеленский и Шмыгаль встретились с прибывшими в Киев главами правительств
Фото: president.gov.ua

Вечером 15 марта в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль провели встречу с премьер-министром и вице-премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и Ярославом Качиньским, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Шмыгаль назвал приезд политиков в Киев "поступком настоящих друзей".

"Обсуждаем поддержку Украины и ужесточение санкций против страны-агрессора", – написал он в Twitter перед встречей.

Премьер-министр также опубликовал в Telegram видео с начала встречи. На видео слышно, что Зеленский и Шмыгаль рассказывали прибывшим политикам о ситуации в Украине с начала вторжения РФ и о том, что сейчас российская армия ведет обстрелы фактически по всей территории страны, в том числе наносит удары по Киеву

После встречи Зеленский сказал журналистам, что политики, которые прибыли в Украину, – ее настоящие друзья. 

"В такое время, когда много послов покинуло Украину в связи с полномасштабным вторжением Российской Федерации, эти уважаемые люди, лидеры своих прекрасных независимых европейских государств ничего не боятся, больше боятся за нашу судьбу, и они здесь, чтобы нас поддержать. Это большой, мужественный, правильный и дружеский шаг. И я уверен, что с такими друзьями, такими странами, с такими соседями и партнерами мы действительно сможем победить", – заявил президент. 

Он рассказал, что на встрече обсуждали вопросы гарантий безопасности для Украины, усиление санкционного давления на Россию, перспективы членства Украины в Европейском союзе, а также планы восстановления Украины после завершения военных действий. Президент отметил, что Украине нужна международная помощь в наполнении фондов восстановления, которые уже создало украинское правительство.

Это первый визит такого уровня после нападения России на Украину. Визит глав правительств трех стран был согласован с лидерами Евросоюза и НАТО. 

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал, что политики добирались в Киев на поезде и что поездка заняла "большую часть дня". Он подчеркнул, что это не только исторический жест солидарности с Украиной, "премьер-министры привезли с собой конкретные предложения о ее поддержке".

Контекст:

Сегодня 21-й день войны России против Украины. По данным директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, президент России Владимир Путин рассчитывал "захватить Киев в течение первых двух дней кампании", но российская армия встретила жесткое сопротивление украинцев. Именно поэтому, по информации американских спецслужб, Россия обратилась к Китаю за помощью.

Западные союзники помогают Украине финансированием и вооружением, но, как отметил Зеленский, объемы военной помощи пока недостаточны. "Объем, который вы даете на неделю, мы используем за 20 часов... У нас столько оккупантов! Наши военные называют их "саранча". На каждого человека – 20–30 их людей, на один наш танк – 100 их", – сказал Зеленский 15 марта

На фоне вторжения РФ Украина подала заявку на членство в ЕС, призвав рассмотреть ее по ускоренной процедуре вступления. Президенты ряда стран Евросоюза, в том числе Польши, Чехии и Словении, чьи делегации 15 марта прибыли в Киев, поддержали скорое вступление Украины в ЕС.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Чехия, Польша, Ярослав Качиньский, агрессия, нападение, Владимир Зеленский, Словения, российская агрессия, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, Денис Шмыгаль, Петр Фиала, Янез Янша
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