Российские оккупанты обстреляли людей в Чернигове, стоявших в очереди за хлебом, погибло не менее 10 человек – СМИ

Отмечается, что обстрел произошел 16 марта около 10.00 в одном из спальных микрорайонов Чернигова.

В результате обстрела погибли как минимум 10 мирных жителей.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

С начала вторжения РФ в Украину, по состоянию на 15 марта, на территории Черниговской области погибли по меньшей мере 228 человек, среди них шестеро детей и 100 гражданских лиц, рассказал Общественному руководитель областной прокуратуры Сергей Василина.

По его словам, Черниговская областная прокуратура открыла около 200 производств по факту совершения российской армией военных преступлений на территории региона, отмечает Общественное.