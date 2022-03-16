Ярмоленко передал черниговским разведчикам "то, что им сейчас нужно"

"Я очень благодарю Ярмоленко за помощь, которую он передает сегодня своему городу. Эти "ништяки", которые у меня в руках, пойдут нашим разведчикам. Это то, что им сейчас нужно. Андрей, спасибо", – поблагодарил футболиста глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Родители Ярмоленко родом из Черниговской области. Футболист родился в 1989 году в Ленинграде (СССР).

2 марта 2022 года Ярмоленко призвал игроков сборной России по футболу объединиться и показать, что на самом деле происходит в Украине.

После вторжения в Украину российских оккупантов враг подошел к Чернигову, но не смог его захватить. Бои продолжаются на подступах к областному центру.

Оккупанты бомбят Чернигов с самого начала войны. В частности, 2 марта ГСЧС сообщала, что в результате авиаудара по городу погибли минимум 33 человека, 18 получили ранения.

По словам мэра города Вячеслава Атрошенко, разрушения в Чернигове сравнимы с теми, что были при бомбардировке нацистами в 1941 году. В городе тяжелая ситуация с электроснабжением, водой, газом, теплом.

11 марта он сообщал, что под атаку оккупантов попали стадион имени Гагарина и детская библиотека. 13 марта в результате авиаудара обрушилась многоэтажка, 14 марта авиация российских оккупантов разбомбила одну из подающих в Чернигов воду насосных станций. Погибли люди.

16 марта российские оккупанты обстреляли в Чернигове людей, которые стояли в очереди за хлебом. В результате обстрела погибли как минимум 10 мирных жителей.