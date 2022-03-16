"Очень скоро враг пожалеет о том дне, когда вообще связался с украинцами". Вакарчук спел в харьковском метро "Червону руту". Видео

"Привезли правильным людям немного правильных вещей. Харьков, вся страна с тобой", – написал Вакарчук.

В обращении певец заявил, что у оккупантов нулевые шансы взять город.

"Придет время очень скоро, и мы выкинем врага с украинской земли, и он пожалеет о том дне, когда вообще связался с украинцами, потому что мы самая крутая нация на земле", –заявил певец.

Вакарчук также поддержал харьковчан, которые скрываются от обстрелов, ракетных и авиаударов на станции метро "Площадь Конституции". Певец исполнил для них песню "Червона рута". Выступление артиста на станции метро опубликовал Telegram-канал "Нетипичный Харьков".

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