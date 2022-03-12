"Мы с вами, мы боремся за вас, и мы освободим вас. Мы победим". Вакарчук записал обращение к жителям осажденного Мариуполя. Видео

"Полумиллионный Мариуполь уже много дней находится в осаде оккупантов. У них очень сложные условия, они едва выживают, но они держатся. Они демонстрирует всей стране и всему миру, что украинцы – нация, которая никогда не сдается и которая защищает свою землю до последнего. Мы все гордимся подвигом, который демонстрируют гражданские и военные в Мариуполе и многих других городах, оккупированных или окруженных захватчиками. Хочу, чтобы жители Мариуполя знали: мы с вами, мы боремся за вас, и мы освободим вас. Вместе мы победим. Слава Украине", – сказал артист.

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Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

9 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. По данным местных властей, погибло три человека, в том числе ребенок, 17 получили ранения. 10 марта российская авиация также неоднократно обстреливала жилые кварталы города, сообщили местные власти.

Попытки эвакуации жителей из Мариуполя предпринимались неоднократно начиная с 5 марта, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты сознательно срывают эвакуацию из Мариуполя, поскольку у них есть приказ "держать город в заложниках, издеваться над ним".

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.