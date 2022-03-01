"Это военное преступление. Имя преступника известно". Вакарчук призвал россиян остановить "обезумевшего диктатора" Путина

"Пятые сутки по всей Украине гибнут люди от российских бомб, наши мирные города сейчас находятся под ударами ваших баллистических ракет. Наши дети рождаются в бомбоубежищах и – как же это чудовищно! – гибнут под аккомпанемент и из-за российских обстрелов. Это военное преступление, равного которому не было в Европе со времен Второй мировой войны! Имя преступника известно всей планете. И остановить его можете вы. Да! Именно вы, – заявил он. – Вам кажется, что у вас не получится, вам кажется, что это очень страшно – всем выйти на улицы и требовать от выбранной вами же власти остановить это безумие и вывести ваши войска с территории Украины. Но этот страх ничтожен в сравнении с тем, в какую бездну ведет всех вас обезумевший диктатор Путин".

Вакарчук призвал россиян не молчать и выходить на протесты с требованием прекратить войну.

"Обращаюсь к российским матерям: прямо сейчас ваших детей убивает Путин. Всех ваших детей! И тех, кого отправляет пушечным мясом на войну, и тех, у кого он почти уже забрал будущее в свободном мире. Почти. У вас есть последний шанс спасти своих детей: говорите с ними! Пусть отказываются ехать воевать в Украину! Не становитесь молчаливыми соучастниками убийств ваших детей кремлевскими преступниками. Россияне, спасите себя. Путин воюет не только с Украиной, с Европой, с цивилизацией – он воюет и с вами!" – подытожил он.

Вакарчук также добавил телефон горячей линии для поиска пленных российских солдат.