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01 марта, 2022
 
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"Это военное преступление. Имя преступника известно". Вакарчук призвал россиян остановить "обезумевшего диктатора" Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакарчук россиянам: Пятые сутки по всей Украине гибнут люди от российских бомб, наши мирные города находятся под ударами ваших баллистических ракет
Вакарчук – россиянам: Пятые сутки по всей Украине гибнут люди от российских бомб, наши мирные города  находятся под ударами ваших баллистических ракет
Фото: sviatoslav.vakarchuk / Instagram

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 28 февраля разместил в Instagram видеообращение, в котором на русском языке призвал россиян остановить своего президента Владимира Путина, приказавшего российским оккупационным войскам напасть на Украину.

"Пятые сутки по всей Украине гибнут люди от российских бомб, наши мирные города сейчас находятся под ударами ваших баллистических ракет. Наши дети рождаются в бомбоубежищах и – как же это чудовищно! – гибнут под аккомпанемент и из-за российских обстрелов. Это военное преступление, равного которому не было в Европе со времен Второй мировой войны! Имя преступника известно всей планете. И остановить его можете вы. Да! Именно вы, – заявил он. – Вам кажется, что у вас не получится, вам кажется, что это очень страшно – всем выйти на улицы и требовать от выбранной вами же власти остановить это безумие и вывести ваши войска с территории Украины. Но этот страх ничтожен в сравнении с тем, в какую бездну ведет всех вас обезумевший диктатор Путин".

Вакарчук призвал россиян не молчать и выходить на протесты с требованием прекратить войну. 

"Обращаюсь к российским матерям: прямо сейчас ваших детей убивает Путин. Всех ваших детей! И тех, кого отправляет пушечным мясом на войну, и тех, у кого он почти уже забрал будущее в свободном мире. Почти. У вас есть последний шанс спасти своих детей: говорите с ними! Пусть отказываются ехать воевать в Украину! Не становитесь молчаливыми соучастниками убийств ваших детей кремлевскими преступниками. Россияне, спасите себя. Путин воюет не только с Украиной, с Европой, с цивилизацией – он воюет и с вами!" – подытожил он.

Вакарчук также добавил телефон горячей линии для поиска пленных российских солдат.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (в том числе 16 детей), ранения получили 2040 граждан (в том числе 45 детей).

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

Теги: Владимир Путин, Украина, война, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, нападение, страна-агрессор, российская агрессия
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