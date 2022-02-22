Вакарчук показал опасный трюк и рассказал, что ждет Украину в будущем. Как прошел концерт группы "Океан Ельзи" на мосту в Киеве. Видео

Вакарчук: Верим в каждого из нас и больше всего – в свою армию Фото: Yuliia Strizhalko / Facebook

"Спасибо всем, кто сегодня так быстро и неожиданно для нас самих собрался на наше импровизированное выступление! Сегодня мы почувствовали, что нужно показать всем: мы вместе! И просто вышли, как уличные музыканты, спеть несколько песен. Мы здесь, дома, продолжаем делать свое дело, быть сосредоточенными, спокойными. Верим в каждого из нас и больше всего – в свою армию", – написал под фото и видео Вакарчук.

В одном из опубликованных роликов Вакарчук запечатлен на поручнях моста – в момент, когда он забрался туда, зрители поддержали его возгласами удивления и овациями.

"Не пытайтесь повторить то, что я делаю, – пошутил артист. – Спасибо, что пришли. Это было необходимо нам всем: показать, что мы – большая, сильная, сплоченная нация, которая с гордостью и уверенностью смотрит в будущее, верит в себя, в свою армию, в то, что мы – большая семья, которая обязательно достигнет своей мечты, и большая, цветущая, европейская Украина будет не просто мечтой, а нашей реальностью".

После этого он исполнил песню из репертуара группы "Все буде добре".

Решение о незапланированном выступлении в Киеве певец озвучил на следующий день после признания президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".