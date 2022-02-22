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22 февраля, 2022
 
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Вакарчук показал опасный трюк и рассказал, что ждет Украину в будущем. Как прошел концерт группы "Океан Ельзи" на мосту в Киеве. Видео

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Вакарчук: Верим в каждого из нас и больше всего в свою армию
Вакарчук: Верим в каждого из нас и больше всего – в свою армию
Фото: Yuliia Strizhalko / Facebook

Фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук 22 февраля во время спонтанного выступления коллектива в центре Киева на пешеходно-велосипедном мосту исполнил несколько песен, а затем взобрался на поручни и произнес короткую мотивационную речь о том, какой видит Украину в будущем. Фото и видео, сделанные во время выступления группы, опубликованы на странице коллектива в Facebook.

"Спасибо всем, кто сегодня так быстро и неожиданно для нас самих собрался на наше импровизированное выступление! Сегодня мы почувствовали, что нужно показать всем: мы вместе! И просто вышли, как уличные музыканты, спеть несколько песен. Мы здесь, дома, продолжаем делать свое дело, быть сосредоточенными, спокойными. Верим в каждого из нас и больше всего – в свою армию", – написал под фото и видео Вакарчук.

В одном из опубликованных роликов Вакарчук запечатлен на поручнях моста – в момент, когда он забрался туда, зрители поддержали его возгласами удивления и овациями.

"Не пытайтесь повторить то, что я делаю, – пошутил артист. – Спасибо, что пришли. Это было необходимо нам всем: показать, что мы – большая, сильная, сплоченная нация, которая с гордостью и уверенностью смотрит в будущее, верит в себя, в свою армию, в то, что мы – большая семья, которая обязательно достигнет своей мечты, и большая, цветущая, европейская Украина будет не просто мечтой, а нашей реальностью".

После этого он исполнил песню из репертуара группы "Все буде добре".

Решение о незапланированном выступлении в Киеве певец озвучил на следующий день после признания президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/posts/492242622250455

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день президент Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

22 февраля договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.

Действия России осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР". Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.

Под санкции Великобритании попали пять финучреждений РФ: "Промсвязьбанк", банк "Россия", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития" и "Генбанк". Также ограничения затронули трех российских миллиардеров из ближайшего окружения Путина – Геннадия Тимченко, Аркадия и Игоря Ротенбергов.

Из-за действий России приостановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, решила Германия.

Санкции в связи с решением Путина анонсировала также Канада.

Теги: Киев, Владимир Путин, Украина, война, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, российская агрессия
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