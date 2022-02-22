"Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни не видел". В сети считают странным решение Кустурицы возглавить театр российской армии

"Самая странная новость", – прокомментировал пользователь с ником Граф с орангутаном.

Самая странная новость:

Эмир Кустурица принял предложение Шойгу занять должность главного режиссера Центрального театра российской армии.



Photo by Граф с орангутаном pic.twitter.com/IvzXvDiWKX — Граф с орангутаном (@annori_official) February 21, 2022

"Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни никогда не видел", – якобы от имени режиссера прокомментировали новость администраторы страницы "Война до победы и."

Эмир Кустурица принял (https://t.co/fj0ibAokoA) предложение министра обороны России Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального aкадемического театра рoссийской армии.



- Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни никогда не видел!- заявил Кустурица pic.twitter.com/yxynlEeW0G — * Война до победы и. * (@55privet555) February 22, 2022

"А давайте отдадим Шойгу министерство культурки. Кустурица уже наш", – сыронизировал анонимный пользователь с ником 369777.

А давайте отдадим Шойгу Министерство культурки. Кустурица уже наш * — 369777 (@ats369777) February 22, 2022

"Сегодня режиссером типа главного армейского театра России стал Кустурица по приглашению Шойгу. Мы точно в каком-то зазеркалье живем, это не может быть реальностью", – высказалась Olya Shem.

А еще сегодня режиссером типа главного армейского театра России стал Кустурица по приглашению Шойгу.

Мы точно в каком-то зазеркалье живем, это не может быть реальностью * — Olya Shem (@olyanerep) February 21, 2022