Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2022
 
Новости

"Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни не видел". В сети считают странным решение Кустурицы возглавить театр российской армии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кустурица будет работать в РФ
Кустурица будет работать в РФ
Фото: ЕРА

21 февраля стало известно, что сербский режиссер Эмир Кустурица возглавит Центральный академический театр российской армии (ЦАТРА) по личному приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу. Интернет-издание "ГОРДОН" собрало наиболее яркие реакции пользователей соцсетей на решение Костурицы отправиться на работу в РФ.

"Самая странная новость", – прокомментировал пользователь с ником Граф с орангутаном.

"Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни никогда не видел", – якобы от имени режиссера прокомментировали новость администраторы страницы "Война до победы и."

"А давайте отдадим Шойгу министерство культурки. Кустурица уже наш", – сыронизировал анонимный пользователь с ником 369777.

"Сегодня режиссером типа главного армейского театра России стал Кустурица по приглашению Шойгу. Мы точно в каком-то зазеркалье живем, это не может быть реальностью", – высказалась Olya Shem.

Контекст:

Эмир Кустурица – обладатель "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, кавалер французского ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Сербской республики. Ниболее известные его фильмы – "Черная кошка, белый кот", "Время цыган", "Жизнь как чудо", "Завет", "По млечному пути".

Теги: культура, Сергей Шойгу, режиссер, Эмир Кустурица, соцсети, министерство культуры, работа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Украина и Европа хотят мира. Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет". Полный текст выступления Зеленского на Мюнхенской конференции
  "Украина и Европа хотят мира. Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет". Полный текст выступления Зеленского на Мюнхенской конференции
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
Дмитрий ГОРДОН
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни не видел". В сети считают странным решение Кустурицы возглавить театр российской армии
"Такой горы денег, которые мне предложили, я в жизни не видел". В сети считают странным решение Кустурицы возглавить театр российской армии
"Мы обсуждаем развод". Певица Карпа рассказала, из-за чего испортились ее отношения с мужем
"Мы обсуждаем развод". Певица Карпа рассказала, из-за чего испортились ее отношения с мужем
  "Депутатам лень. Боятся, что найдут свои хвосты". Кондратюк рассказал, какой закон поможет нацотбору на "Евровидение" избежать скандалов
  "Депутатам лень. Боятся, что найдут свои хвосты". Кондратюк рассказал, какой закон поможет нацотбору на "Евровидение" избежать скандалов
"Все буде добре для кожного з нас". Группа "Океан Ельзи" спонтанно выступила в центре Киева. Видео
"Все буде добре для кожного з нас". Группа "Океан Ельзи" спонтанно выступила в центре Киева. Видео
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР"
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР"
  "Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку
  "Моя настоящая любовь". 72-летний Левко Дурко показал 43-летнюю жену-артистку
После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"
После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"
"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине
"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык
"Выглядит эротично". Асмус топлес снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
"Выглядит эротично". Асмус топлес снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
"В своем доме порядок наведем сами". Мендель показала объятия с бойфрендом-политиком Кухтой, расположившись возле его ног
"В своем доме порядок наведем сами". Мендель показала объятия с бойфрендом-политиком Кухтой, расположившись возле его ног
48-летняя Клум сняла свою грудь с верхнего ракурса
48-летняя Клум сняла свою грудь с верхнего ракурса
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот
"Мы тебе, паскуда, поперек горла встанем", "Его ждет Гаага". Украинские знаменитости отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"
"Мы тебе, паскуда, поперек горла встанем", "Его ждет Гаага". Украинские знаменитости отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS