Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания в память погибших из-за вторжения РФ. Ее будут проводить ежедневно

Зеленский: Каждое утро в 9.00 на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех, кто мог еще жить, если бы Россия не начала эту войну Фото: president.gov.ua

"Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания для памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне. Всех, кого мы потеряли из-за вторжения России. Из-за террора, развязанного оккупантами. Каждое утро в 9.00 на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех, кто воевал. Всех военных и всех гражданских. Взрослых и детей... Всех! Всех, кто мог еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому погибшему за Украину!" – сказал он.

Указ Зеленского опубликован на сайте президента. Он вступает в силу с сегодняшнего дня.

Согласно указу, СМИ должны ежедневно объявлять об общенациональной минуте молчания, местные администрации должны обеспечить ее проведение в том числе в учреждениях образования, а МИД – в дипмиссиях за пределами Украины.