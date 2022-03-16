Зеленский подписал указ об общенациональной минуте молчания в память погибших из-за вторжения РФ. Ее будут проводить ежедневно

"Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания для памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне. Всех, кого мы потеряли из-за вторжения России. Из-за террора, развязанного оккупантами. Каждое утро в 9.00 на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех, кто воевал. Всех военных и всех гражданских. Взрослых и детей... Всех! Всех, кто мог еще жить, если бы Россия не начала эту войну. Вечная память каждому погибшему за Украину!" – сказал он.
Указ Зеленского опубликован на сайте президента. Он вступает в силу с сегодняшнего дня.
Согласно указу, СМИ должны ежедневно объявлять об общенациональной минуте молчания, местные администрации должны обеспечить ее проведение в том числе в учреждениях образования, а МИД – в дипмиссиях за пределами Украины.
Сегодня 21-й день войны России против Украины. Войну Путин объявил ночью, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
С первых часов вторжения оккупанты бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.
По данным ООН на 14 марта, подтверждены 636 жертв и 1125 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Только в осажденном Мариуполе число погибших, допускают местные власти, может составлять порядка 20 тыс. (официально подтверждена гибель 2357 жителей города).
По информации Генштаба, около 13,8 тыс. российских военных убиты в Украине за время вторжения. Число погибших военнослужащих ВСУ, по информации Зеленского на 12 марта, – около 1300 человек.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Иски против России подали уже более 40 стран.