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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы дома и защищаем свои семьи". В эфире украинского телеканала вышел текст о якобы капитуляции Зеленского, президент опроверг

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Зеленский: Никакого оружия мы складывать не собираемся до нашей победы
Зеленский: Никакого оружия мы складывать не собираемся – до нашей победы
Фото: president.gov.ua

Российские хакеры взломали бегущую строку в эфире телеканала "Украина 24" и запустили фейковое сообщение президента Украины Владимира Зеленского о якобы "капитуляции". Об этом говорится в Telegram СМИ 16 марта.

"Это фейк! Друзья, мы неоднократно об этом предупреждали. Никто сдаваться не собирается. Тем более в условиях, когда армия РФ терпит поражения в боях с украинской армией!" – отмечается в сообщении.

Кроме строки в эфире телеканала сообщение о якобы "капитуляции" было опубликовано также на сайте "Украина 24". Сейчас его уже нет. Как и нет в эфире телеканала соответствующей бегущей строки.

Скриншот: u24.ua
Скриншот: u24.ua

Зеленский отреагировал на инцидент, опубликовав видеообращение в Telegram.

"Что касается последней детской провокации… Я могу предложить сложить оружие только военным РФ и возвращаться домой. Мы уже дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что никакого оружия мы складывать не собираемся – до нашей победы", – сказал президент Украины.

Это не первый фейк о президенте, который запускают оккупанты после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. В частности, 26 февраля Зеленский опровергал сообщения о том, что он якобы объявляет о сложении оружия.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Украинские власти ранее предупреждали, что российские оккупанты планируют запустить масштабную информационно-психологическую операцию против украинского населения. Об этом, в частности, сообщил министр обороны Алексей Резников 1 марта.

"Сначала они планируют устроить перебои со связью. После этого будут массово вброшены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию. В подтверждение этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики. Это ложь. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа!" – подчеркнул он.

В начале марта в Украине взломали некоторые сайты региональных органов власти и местного самоуправления и распространили на них ложные заявления якобы о "капитуляции и подписании мирного договора с РФ", сообщали в СБУ.

Теги: Россия, СМИ, Украина, хакеры, провокации, вторжение, видео, Владимир Зеленский, война России против Украины, фейк, президент, власть, сайты, российские оккупанты
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