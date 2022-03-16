"Мы дома и защищаем свои семьи". В эфире украинского телеканала вышел текст о якобы капитуляции Зеленского, президент опроверг

Російські хакери зламали стрічку новин в ефірі "Україна 24" та запустили фейкову "заяву" Зеленського про капітуляцію. pic.twitter.com/7CLUodHqU5 — Українська правда * (@ukrpravda_news) March 16, 2022

"Это фейк! Друзья, мы неоднократно об этом предупреждали. Никто сдаваться не собирается. Тем более в условиях, когда армия РФ терпит поражения в боях с украинской армией!" – отмечается в сообщении.

Кроме строки в эфире телеканала сообщение о якобы "капитуляции" было опубликовано также на сайте "Украина 24". Сейчас его уже нет. Как и нет в эфире телеканала соответствующей бегущей строки.

Скриншот: u24.ua

Зеленский отреагировал на инцидент, опубликовав видеообращение в Telegram.

"Что касается последней детской провокации… Я могу предложить сложить оружие только военным РФ и возвращаться домой. Мы уже дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что никакого оружия мы складывать не собираемся – до нашей победы", – сказал президент Украины.

Это не первый фейк о президенте, который запускают оккупанты после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. В частности, 26 февраля Зеленский опровергал сообщения о том, что он якобы объявляет о сложении оружия.

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