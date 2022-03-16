"Мы дома и защищаем свои семьи". В эфире украинского телеканала вышел текст о якобы капитуляции Зеленского, президент опроверг

Російські хакери зламали стрічку новин в ефірі "Україна 24" та запустили фейкову "заяву" Зеленського про капітуляцію. pic.twitter.com/7CLUodHqU5— Українська правда * (@ukrpravda_news) March 16, 2022
"Это фейк! Друзья, мы неоднократно об этом предупреждали. Никто сдаваться не собирается. Тем более в условиях, когда армия РФ терпит поражения в боях с украинской армией!" – отмечается в сообщении.
Кроме строки в эфире телеканала сообщение о якобы "капитуляции" было опубликовано также на сайте "Украина 24". Сейчас его уже нет. Как и нет в эфире телеканала соответствующей бегущей строки.
Зеленский отреагировал на инцидент, опубликовав видеообращение в Telegram.
"Что касается последней детской провокации… Я могу предложить сложить оружие только военным РФ и возвращаться домой. Мы уже дома, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что никакого оружия мы складывать не собираемся – до нашей победы", – сказал президент Украины.
Это не первый фейк о президенте, который запускают оккупанты после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. В частности, 26 февраля Зеленский опровергал сообщения о том, что он якобы объявляет о сложении оружия.
Война России против Украины. Главное
Украинские власти ранее предупреждали, что российские оккупанты планируют запустить масштабную информационно-психологическую операцию против украинского населения. Об этом, в частности, сообщил министр обороны Алексей Резников 1 марта.
"Сначала они планируют устроить перебои со связью. После этого будут массово вброшены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию. В подтверждение этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики. Это ложь. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа!" – подчеркнул он.
В начале марта в Украине взломали некоторые сайты региональных органов власти и местного самоуправления и распространили на них ложные заявления якобы о "капитуляции и подписании мирного договора с РФ", сообщали в СБУ.