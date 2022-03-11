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В Международный уголовный суд в связи с вторжением России в Украину обратились еще две страны, теперь их 41

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Следственная группа МУС уже приступила к сбору улик
Следственная группа МУС уже приступила к сбору улик
Фото: International Criminal Court - ICC / Facebook

Япония и Северная Македония присоединились к расследованию Международного уголовного суда в Гааге преступлений России в ходе вооруженной агрессии против Украины. Об этом 11 марта проинформировал сайт суда со ссылкой на прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.

"Еще два государства – Япония и Северная Македония – передали информацию о ситуации в Украине в мое управление, в результате чего общее число государств, обратившихся к нам, достигло 41. [...] Управление немедленно отреагировало на этот беспрецедентный коллективный призыв государств-участников к действию. Следственная группа, которую я направил в регион на прошлой неделе, уже приступила к сбору улик", – говорится в сообщении.

Хан призвал делиться информацией всех, кто ею располагает.

"В наших усилиях по установлению истины и преследованию лиц, предположительно, ответственных за международные преступления, не должно быть сторонних наблюдателей", – подчеркнул прокурор.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

2 марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова перечислила в Facebook страны, которые присоединились к иску: Великобритания, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Отдельное обращение сделала Литва.

Контекст:

Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества.

3 марта Хан сообщил о начале расследования.

Отдельно Украина подала иск в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".

Теги: Япония, война, агрессия, вторжение, расследование, преступление, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, Северная Македония, иск, суд, прокурор
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