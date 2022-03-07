Герега: За все слезы наших людей, за жизнь наших сыновей, за разрушенные города Путин должен ответить в Гааге

"За все слезы наших людей, за жизнь наших сыновей, за разрушенные города [президент РФ Владимир] Путин должен ответить в Гааге", – отметила она.

По ее словам, компания "Эпицентр" поддерживает украинскую армию с первых дней войны. Уже потрачено более 100 млн грн на помощь ВСУ, территориальной обороне, волонтерам.

Создан гуманитарный штаб по обеспечению наиболее необходимого для военных, территориальной обороны, мирных жителей.

Каждый день в пункты приема помощи поступают десятки тонн груза: еда, медикаменты, одежда, товары первой необходимости. Весь транспортный парк "Эпицентр" задействован для помощи защитникам с первых дней войны.

Собственными силами формируем гуманитарный груз за границей, а также сотрудничаем с волонтерскими организациями по обеспечению доставки грузов в Украину.

"Наши грузовики, автобусы, строительная техника, экскаваторы, машины доставки переданы на нужды защитников. Многие наши сотрудники защищают нашу страну в рядах ВСУ. Многие стали добровольцами на защиту Отчизны. Мы делаем все, чтобы отстоять нашу свободу", – подытожила она.