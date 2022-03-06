Абрамович, Герега и другие. Мэр Харькова рассказал, кто из богатых украинцев помогает городу во время российского вторжения

В частности, Терехов упомянул нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Игоря Абрамовича.

"Он очень многое делает. Его упрашивать не нужно. Он сам в первый день позвонил по телефону и спросил, что нужно. Сейчас едут фуры, медикаменты, продукты питания", – отметил мэр Харькова.

Кроме того, Терехов рассказал о помощи от совладелицы сети гипермаркетов "Эпицентр" Галины Гереги.

"Герега сама меня нашла, говорит: "Открываю магазин, берите все". Это притом, что она не харьковчанка", – сказал он. – "Сегодня город един как никогда раньше. Мы одна дружная харьковская семья, которая объединилась вокруг города, вокруг независимости страны".