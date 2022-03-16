Потери личного состава РФ в Украине на 16 марта составили около 13 800 человек – Генштаб ВСУ

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 марта ориентировочно составили:

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – отметили в пресс-службе.



Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на 15 марта 2022 года враг утратил до 40% подразделений, привлеченных к военным действиям в Украине. По данным Пентагона, Россия завела в Украину все 100% сил, подготовленных для вторжения.

Потери российской армии и Вооруженных сил Украины соотносятся как один к 10, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Оккупантам не удалось захватить ни одного крупного города, кроме Херсона. Продолжаются бои в окрестностях Киева, Харькова, Сум, Чернигова и других областных центров. В окружении врага находится Мариуполь.

РФ пытается восполнить потери личного состава, чтобы возобновить наступление в Украине, отметили в минобороны Великобритании. Руководство страны-агрессора все чаще пытается использовать нерегулярные источники военной силы, такие как частные военные компании, сирийские и другие наемники, а также перебрасывает войска даже из своего Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и из Армении.