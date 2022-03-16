Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника

Этой резолюцией Сенат осудил "продолжающееся насилие, включая военные преступления, преступления против человечности и систематические нарушения прав человека, совершаемые российскими вооруженными силами и их сторонниками, а также военачальниками во главе с Путиным".
Сенаторы призвали государства-члены обратиться в Международный уголовный суд или любой другой соответствующий международный трибунал с требованием предпринять все необходимые шаги для расследования этих военных преступлений.
Как отмечает Reuters, голосование за эту резолюцию стало "редким проявлением единства в глубоко разделенном Конгрессе".
Демократическая и Республиканская партии США объединились, чтобы показать: Путин "не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа", заявил сенатор-демократ Чак Шумер.
"Следующим шагом для меня является работа с нашими британскими союзниками и, надеюсь, с другими, чтобы создать группу разведки, которая обнародует российские военные подразделения, участвующие в военных преступлениях, и начнет называть имена их командиров. Начинается кампания "имя и позор", – подчеркнул Грэм.
Сегодня 21-й день войны России против Украины. Войну Путин объявил ночью, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
С первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.
По данным ООН на 14 марта, подтверждены 636 жертв и 1125 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Только в осажденном Мариуполе число погибших, допускают местные власти, может составлять порядка 20 тыс. (официально подтверждена гибель 2357 жителей города).
По информации Генштаба, более 13,5 тыс. российских военных убиты в Украине за время вторжения. Число погибших военнослужащих ВСУ, по информации Зеленского на 12 марта, – около 1300 человек.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.