Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника

Этой резолюцией Сенат осудил "продолжающееся насилие, включая военные преступления, преступления против человечности и систематические нарушения прав человека, совершаемые российскими вооруженными силами и их сторонниками, а также военачальниками во главе с Путиным".

Сенаторы призвали государства-члены обратиться в Международный уголовный суд или любой другой соответствующий международный трибунал с требованием предпринять все необходимые шаги для расследования этих военных преступлений.

Как отмечает Reuters, голосование за эту резолюцию стало "редким проявлением единства в глубоко разделенном Конгрессе".

Демократическая и Республиканская партии США объединились, чтобы показать: Путин "не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа", заявил сенатор-демократ Чак Шумер.

"Следующим шагом для меня является работа с нашими британскими союзниками и, надеюсь, с другими, чтобы создать группу разведки, которая обнародует российские военные подразделения, участвующие в военных преступлениях, и начнет называть имена их командиров. Начинается кампания "имя и позор", – подчеркнул Грэм.