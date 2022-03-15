Суд в Москве оштрафовал редактора "Первого канала" РФ, которая ворвалась в прямой эфир с антивоенным плакатом

Овсянникову оштрафовали не за появление в прямом эфире, а "за призывы к участию в несогласованных демонстрациях", которые содержались в видеообращении, записанном перед этим. "То, что сейчас происходит на Украине, – это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек – [президент РФ] Владимир Пути", – сказала она. Овсянникова призвала россиян выходить на митинги. "Они не могут пересажать нас всех", – подчеркнула женщина.
Во время выпуска новостей 14 марта Овсянникова забежала за спину ведущей Екатерины Андреевой, держа в руках плакат с надписью: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war". Овсянникова несколько раз повторила: "Остановите войну. Нет войне", – после чего в эфир пустили сюжет.
"Медиазона" пишет, что действия Овсянниковой проверяются Следственным комитетом РФ и по статье Уголовного кодекса России. ТАСС утверждает, что якобы доследственная проверка проводится по ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил России).
CNN пишет, что Овсянникову, по ее словам, в течение 14 часов допрашивали после инцидента в прямом эфире и не допускали к ней адвоката.
Война России против Украины. Главное
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину российских войск и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
В России запретили называть войну в Украине войной, официально ее пытаются представить как "специальную военную операцию".
После масштабного вторжения в Украину потери оккупантов, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 15 марта, превысили 13,5 тыс. человек. Также российская армия потеряла в Украине сотни танков и другой бронетехники, десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, систем ПВО, автомобильной и другой техники, а также плавсредства включительно с кораблем.