Сотрудница российского "Первого канала" появилась в прямом эфире с плакатом "Нет войне. Вам здесь врут". Видео

На плакате активистки были призывы остановить войну в Украине Скриншот: Sport_life_travel / YouTube

"Нет войне. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Вам здесь врут. Россияне против войны", – было написано на плакате.

Сама женщина во время эфира повторяла: "Остановите войну. Нет войне".

Спустя несколько секунд после появления женщины в кадре трансляцию со студии переключили на сюжет из больницы.

Российское госагентство ТАСС позже сообщило, что "Первый канал" проводит проверку в связи "с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира".

Как выяснилось позже, женщина с плакатом – это сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова, пишет "Медуза". Перед своей акцией она записала видеообращение, в котором выступила против войны с Украиной.

"То, что сейчас происходит на Украине, – это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. Этот человек – Владимир Путин", –заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)