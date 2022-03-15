Гордон: Для Путина признать, что не получилось в Украине, – смерти подобно. К нему придут с пистолетом и ядом

"Его водили за нос его ближайшие соратники, они тупо разворовывали все эти годы армию. Мы же видим, какая рухлядь пришла на украинскую территорию, как все горит и пылает. Мы видим бронежилеты российских солдат – там же внутри картон. То есть они до такой степени все разворовывали, а докладывали ему, наверное: "Товарищ верховный главнокомандующий, армия боеспособна как никогда! В Украине там все у нас куплено-перекуплено, народ встретит с хлебом-солью". Вот Путин и рассчитывал, что в течение двух-трех дней благодарные жителя Украины выйдут на улицы городов и сел, будут встречать "победоносную российскую армию" хлебом-солью, он быстро проглотит эту непокорную Украину, и на этом дело закончится, и все скажут: "Великий Путин", – объяснил Гордон.

Он по этому случаю упомянул об украинской поговорке: "Не так сталося, як гадалося".

"Не так вышло все, как он предполагал. В результате, какие у него пути отступления, у Путина? Для него сегодня признать, что у не получилось [в Украине], – это смерти подобно. Это завтра к нему придут его же товарищи с пистолетом в руках и с ядом. Поэтому он не может остановиться. У него нет возможности сделать остановку, у него одна возможность – пулю в лоб пустить, больше ничего", – считает Гордон.

Война России против Украины. Главное