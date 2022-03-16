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Моравецкий: Путину нужно усвоить простую истину, о которой он забыл: тираны уходят

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Моравецкий: Мы все помогаем нашим украинским соседям в борьбе за самые высокие, самые прекрасные ценности
Моравецкий: Мы все помогаем нашим украинским соседям в борьбе за самые высокие, самые прекрасные ценности
Фото: president.gov.ua

На пресс-конференции в Киеве в ночь на 16 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал президента РФ Владимира Путина, который развязал войну в Украине, тираном, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Путину нужно знать и усвоить простую истину, о которой он, наверное, забыл: тираны уходят, зло умирает. Зло не строит будущее. Свобода и правда, добро и справедливость бессмертны", – сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что сегодня Украина, которая борется с российской агрессией, является "хранительницей фундаментальных европейских ценностей".

"Мы все помогаем нашим украинским соседям в борьбе за самые высокие, самые прекрасные ценности. Те человеческие, духовные ценности, которые делают нас хорошими людьми, честными людьми, праведниками", – отметил польский премьер. 

Он поблагодарил "очень храбрых украинских воинов, всех тех, кто с оружием в руках идет в этот неравный бой".

"Но в этой неравной борьбе мы здесь, сегодня в Киеве, и вообще внесем не один вклад в победу Украины. Чтобы она выиграла свою свободу, но также выиграла будущее для Европы",  сказал Моравецкий.

Во время пресс-конференции он также раскритиковал те европейские страны, которые не готовы усилить санкции против России. 

"Мы много говорили о санкциях... Иногда я слышу голоса в Европе, что это поставит под угрозу некую зону комфорта, в которой находится Евросоюз. Да, дорогие граждане Европейского союза, дорогие друзья из Испании, Франции, Австрии или Италии... Ваш комфорт важнее слез, крови детей здесь, в сердце Украины? Я так не думаю. Я надеюсь, что у вас все еще есть собственное сердце, ваша собственная совесть", – сказал Моравецкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Моравецкий посетил Киев вместе с вице-премьер-министром Польши Ярославом Качиньским, премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей. Моравецкий сообщил, что идея приехать в Украину принадлежит Янше. Это первый визит такого высокого уровня в Украину после нападения РФ. Он был согласован с лидерами Евросоюза и НАТО.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал, что политики добирались в Киев на поезде и что поездка заняла "большую часть дня". Он подчеркнул, что это не только исторический жест солидарности с Украиной, "премьер-министры привезли с собой конкретные предложения о ее поддержке". 

В Киеве Моравецкий, Фиала, Янша и Качиньский встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Глава Кабинета Министров Украины рассказал, что на встрече обсуждали усиление санкционной политики против РФ, гуманитарную поддержку граждан Украины, а также программы восстановления Украины после окончания военных действий. 

После визита премьер-министров трех стран Зеленский пригласил "всех друзей Украины" посетить Киев. Он также сказал, что санкций, которые западные страны ввели против РФ, недостаточно. "Российские войска все еще в Украине. Значит, надо сделать больше", – заявил глава государства

Украина, в частности, призывает признать Россию страной  спонсором терроризма, отключить от международной межбанковской системы SWIFT все российские банки, закрыть морские порты для российских кораблей, ввести эмбарго на российские ресурсы (нефть, газ, металлы и так далее). 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Польша, российская агрессия, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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