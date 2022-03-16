Моравецкий: Путину нужно усвоить простую истину, о которой он забыл: тираны уходят

Моравецкий: Мы все помогаем нашим украинским соседям в борьбе за самые высокие, самые прекрасные ценности Фото: president.gov.ua

"Путину нужно знать и усвоить простую истину, о которой он, наверное, забыл: тираны уходят, зло умирает. Зло не строит будущее. Свобода и правда, добро и справедливость бессмертны", – сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что сегодня Украина, которая борется с российской агрессией, является "хранительницей фундаментальных европейских ценностей".

"Мы все помогаем нашим украинским соседям в борьбе за самые высокие, самые прекрасные ценности. Те человеческие, духовные ценности, которые делают нас хорошими людьми, честными людьми, праведниками", – отметил польский премьер.

Он поблагодарил "очень храбрых украинских воинов, всех тех, кто с оружием в руках идет в этот неравный бой".

"Но в этой неравной борьбе мы здесь, сегодня в Киеве, и вообще внесем не один вклад в победу Украины. Чтобы она выиграла свою свободу, но также выиграла будущее для Европы", – сказал Моравецкий.

Во время пресс-конференции он также раскритиковал те европейские страны, которые не готовы усилить санкции против России.

"Мы много говорили о санкциях... Иногда я слышу голоса в Европе, что это поставит под угрозу некую зону комфорта, в которой находится Евросоюз. Да, дорогие граждане Европейского союза, дорогие друзья из Испании, Франции, Австрии или Италии... Ваш комфорт важнее слез, крови детей здесь, в сердце Украины? Я так не думаю. Я надеюсь, что у вас все еще есть собственное сердце, ваша собственная совесть", – сказал Моравецкий.

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