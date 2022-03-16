Польский премьер – гражданам стран ЕС: Ваш комфорт важнее слез и крови украинских детей?

Он отметил, что Украина уже 20 дней защищает себя, "а значит, и фундаментальные европейские ценности".

"Я смотрю глубоко в глаза всем европейским лидерам. Да, Киев сегодня стоит на переднем крае защиты величайших европейских ценностей. Свобода, независимость, свобода выбора человеком жизни или демократии – разве это не величайшие ценности? Вот уже 20 дней Киев отстаивает эти европейские ценности. Мы хотим достучаться до совести всех европейцев, в первую очередь, и граждан всех людей доброй воли во всем мире, до общественного мнения в Западной Европе и во всем Европейском союзе", – сказал Моравецкий.

Премьер Польши подчеркнул, что 20 дней назад никто не мог предположить, что Украина настолько героически будет обороняться, "с таким мужеством защищать каждую пядь земли, каждую человеческую жизнь, каждую улицу, каждый детский сад и школу".

"Если Европа думает, что, потеряв Украину, это будет та же Европа, то, уважаемые европейцы, глубоко ошибаются те, кто так думает. Такая Европа была бы символом неудачи, символом слабости и символом унижения. Поэтому мы не можем позволить этому случиться", – сказал премьер.

Он отметил, что ЕС сегодня помогает Украине, но "нужно намного больше".

"Мы должны оживить оборону, помочь Украине защититься именно так, чтобы Европа не была бездушной Европой, чтобы не была Европой без своей идентичности, – сказал Моравецкий. – Мы много говорили о санкциях... Иногда я слышу голоса в Европе, что это поставит под угрозу некую зону комфорта, в которой находится Евросоюз. Да, дорогие граждане Европейского союза, дорогие друзья из Испании, Франции, Австрии или Италии? Ваш комфорт важнее слез, крови детей здесь, в сердце Украины? Я так не думаю. Я надеюсь, что у вас все еще есть собственное сердце, ваша собственная совесть".

Политик пересказал разговор с коллегами по поводу санкций против России на заседании Европейского совета.

"Я не буду говорить, кто это сказал в Евросовете, потому что не знаю, понравится ли это этому человеку, но было два интересных голоса. Один про то, что, наверное, лучше надеть свитер потеплее (это метафора) и поскорее лишить россиян кислорода – то есть денег от продажи сырья. Второй тезис: "Нет, не должно быть никаких красных линий, которые нельзя переходить, когда речь идет о санкциях". Да, санкции должны заходить настолько далеко, насколько это возможно", – сказал премьер Польши.

Война России против Украины. Главное (обновляется)