Посол РФ заявил, что вопрос о смене власти в Украине не стоит. Еще 25 февраля Путин призывал ВСУ "брать власть в свои руки"

После начала массового военного вторжения РФ в Украину 24 февраля состоялось три раунда очных переговоров между делегациями Украины и РФ.

По словам Мешкова, Россия на переговорах не ставит задачей смену власти Украине, этот вопрос "даже не поднимался".

Народ "должен определять свое будущее", добавил российский посол.

25 февраля, на второй день войны против Украины, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совбеза России призывал военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) "брать власть в свои руки", пишет российский "Интерфакс".

Путин предположил, что Кремлю с украинскими военными "будет легче договориться". При этом власти Украины он назвал "шайкой наркоманов и неонацистов", которая якобы "взяла в заложники весь украинский народ".

Война России против Украины. Главное