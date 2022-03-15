Посол РФ заявил, что вопрос о смене власти в Украине не стоит. Еще 25 февраля Путин призывал ВСУ "брать власть в свои руки"

После начала массового военного вторжения РФ в Украину 24 февраля состоялось три раунда очных переговоров между делегациями Украины и РФ.
По словам Мешкова, Россия на переговорах не ставит задачей смену власти Украине, этот вопрос "даже не поднимался".
Народ "должен определять свое будущее", добавил российский посол.
25 февраля, на второй день войны против Украины, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совбеза России призывал военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) "брать власть в свои руки", пишет российский "Интерфакс".
Путин предположил, что Кремлю с украинскими военными "будет легче договориться". При этом власти Украины он назвал "шайкой наркоманов и неонацистов", которая якобы "взяла в заложники весь украинский народ".
Война России против Украины. Главное
Первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ состоялись 28 февраля. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам советника главы Офиса президенты Украины Михаила Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".
Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.
Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк после встречи.
После этого переговоры продолжились в формате видеосвязи.
13 марта Подоляк сообщил, что на сессии 14 марта должны быть подведены предварительные итоги. 14 марта он заявил, что "коммуникация тяжело, но идет" и что переговорный процесс поставлен на техническую паузу до 15 марта.
15 марта переговоры украинской и российской делегаций возобновились после паузы.