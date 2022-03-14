США видят некоторые признаки готовности РФ вести действительно серьезные переговоры по прекращению войны против Украины – Госдеп

Она отметила, что США стремятся поддержать Украину, а также "оказать огромное давление на [президента РФ] Владимира Путина, чтобы он попытался изменить свои расчеты, положить конец этой войне, добиться в первую очередь прекращения огня, получить гуманитарные коридоры и положить конец этому вторжению".
"Это давление начинает иметь некоторый эффект. Мы видим некоторые признаки готовности вести действительно серьезные переговоры, но я должен сказать, как сказал ваш репортер, что пока создается впечатление, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами", – заявила дипломат.
Шерман подчеркнула, что Путин "очень сильно просчитался в том, как пойдет эта война".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Россия и Украина провели три раунда переговоров в очном формате.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украино-белорусской границы. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".
Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.
Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк по завершении переговоров.
После этого переговоры по поводу российской агрессии продолжились в формате видеосвязи.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах украинская делегация добивается встречи его и Путина.