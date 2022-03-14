США видят некоторые признаки готовности РФ вести действительно серьезные переговоры по прекращению войны против Украины – Госдеп

Шерман: Давление на РФ уже начинает иметь некоторый эффект Фото: EPA

Она отметила, что США стремятся поддержать Украину, а также "оказать огромное давление на [президента РФ] Владимира Путина, чтобы он попытался изменить свои расчеты, положить конец этой войне, добиться в первую очередь прекращения огня, получить гуманитарные коридоры и положить конец этому вторжению".

"Это давление начинает иметь некоторый эффект. Мы видим некоторые признаки готовности вести действительно серьезные переговоры, но я должен сказать, как сказал ваш репортер, что пока создается впечатление, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами", – заявила дипломат.

Шерман подчеркнула, что Путин "очень сильно просчитался в том, как пойдет эта война".

Война России против Украины. Главное (обновляется)