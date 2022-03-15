Шойгу планирует вырубку и продажу украинского леса – ГУР

ГУР приводит фотокопию документа от 4 марта – письма Шойгу Путину "О возможности вырубки на землях обороны".

Шойгу просит согласовать вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и возраста на земельных участках, независимо от формы собственности и категории земель, с правом использования полученной древесины".

При этом, отмечено в письме, неиспользованная для нужд ВС РФ древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии оккупанта.

"На сегодняшний день без исключения все леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наивысшего риска. Тотальная вырубка зеленых насаждений – это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида", – подчеркнули в разведке.

В сообщении отмечается, что в последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации – тогда захватчики уничтожали и увозили материальные и природные ценности.

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