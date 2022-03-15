  "Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома

По словам Кондратюка, со 2 марта они переехали во Львов.

"Нас в этом доме не было, мы выехали. Этот дом расположен на житомирском направлении. Мы выехали 2 марта, когда до российских танков оставалось 10 км. Я забрал всю семью, нас было 12 человек. Мы уехали. Среди них была моя беременная родственница, которая сегодня в 5.00 родила новую украинку. Поэтому дом – это мелочи, хотя моя жена плакала", – рассказал ведущий.

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Контекст:

12 марта Кондратюк перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего 60-летия, ведущий сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом.

15 марта Кондратюк написал, что Facebook удалил его пост об обстрелах дома. "Facebook – не поверите – увидел в моем посте разжигание розни! Разжигание розни не в бомбардировке Россией жилых домов украинцев, а в информировании сообщества об этих военных преступлениях! В каком же продажном информационном вакууме вы там живете, Марк", – написал ведущий.