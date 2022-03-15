"Укрзалізниця" заявила о национализации находящихся в Украине российских вагонов

В Украине сейчас 15 тыс. российских вагонов, в России украинских – всего 482 Фото: nrcu.gov.ua (иллюстративное)

"Это стало возможным после подписания президентом закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ", – пояснил Камышин.

По его словам, сейчас 15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям.

"Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Далее – Кабмин, СНБО, указ президента и еще один закон. Процедура займет время, поэтому уже начинаем", – написал он.

Камышин также назвал компании, точно принадлежащие РФ. В частности, это "ВЭБ-Лизинг", "ВТБ-Лизинг", "Газпромтранс", "ГТЛК", "Сбербанк Лизинг". Это уже больше 3 тыс. вагонов.

"Теперь вагоны России будут работать на экономику Украины. Они нам пригодятся, ведь мы нарабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу", – написал глава "Укрзалізниці".

Он отметил, что украинских вагонов в России всего 482.

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