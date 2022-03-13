Мининфраструктуры Украины инициирует создание транспортной коалиции со странами ЕС

"Принял участие в многосторонней онлайн-встрече министров Польши, Австрии, Чехии, Франции, Германии и Украины, а также комиссара ЕС по транспорту. Благодарю министра инфраструктуры Польши Анджея Демчика за организацию этого события. На время к нам также присоединился президент Украины Владимир Зеленский", – отметил Кубраков.

По его словам, во время онлайн-встречи речь шла о необходимости применения новых транспортных санкций. В частности, посредством перекрытия доступа для российского и белорусского автотранспорта (в первую очередь – грузового) к дорожной системе ЕС. Кубраков поблагодарил коллег за то, что правительства их и других европейских стран способствовали эвакуации украинских граждан.

"Укрзалізниця" эвакуировала уже более 2 млн человек, больше всего – из Киева и Харькова. Из них почти 250 тыс. эвакуировали за границу, а именно в Польшу, Румынию, Венгрию, Молдову, Германию, Словакию и т.д. Мы благодарны нашим партнерам за поддержку в этом направлении, в частности, за льготные условия проживания и передвижения железной дорогой или автотранспортом. Подобные решения уже приняли Польша, Германия, Венгрия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Швейцария, Дания, Финляндия", – отметил министр.

Он добавил, что за последнее время "Укрзалізниця" сумела перестроить работу своей логистической системы. И благодаря такой перестройке за первые 10 дней марта удалось доставить в пострадавшие регионы около 15 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Помощь в Украину поступает и автотранспортными путями, и здесь важно установить безразрешительный проезд для гуманитарных грузов, который уже ввели Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Молдова, Германия, Италия, Австрия и Венгрия, заявил Кубраков.

"Я призвал все европейские страны присоединяться к новой транспортной коалиции – это важный вклад в нашу общую победу", – подчеркнул министр.

Кубраков сообщил, что совместными усилиями Украины и партнеров создан ряд логистических хабов, в том числе вблизи Люблина и Жешува, туда направляется гуманитарная помощь от государств, не оставляющих Украину один на один с агрессором.

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