Все 3 млн абонентов "Укрпошти" вовремя получат социальные выплаты – Мининфраструктуры

Александр Кубраков: Это особенно важно в условиях, когда тысячи украинцев вынуждены оставить собственные дома в поисках безопасного убежища Фото: Олександр Кубраков / Facebook

Он отметил, что более 3 миллионов клиентов почты, независимо от того, где они находятся в Украине, могут получить социальные выплаты.

"Это особенно важно в условиях, когда тысячи украинцев вынуждены оставить собственные дома в поисках безопасного убежища", – подчеркнул он.

По словам Кубракова, обеспечение населения пенсиями и субсидиями было одним из самых серьезных вызовов первой недели войны, однако "Укрпошті" удалось оперативно отреагировать на новые реалии. Компания наладила бесплатную переадресацию отправлений в доступные области и отделения, а также обеспечила бесплатное хранение посылок. Кроме этого, "Укрпошта" возобновила международную доставку в более чем в 30 стран мира: транзитом через Польшу и дальше – международными авиалиниями.

Министр инфраструктуры добавил также, что "на днях отправился первый грузовой рейс в США в партнерстве с Windrose с посылками украинских предпринимателей на экспорт по маршруту Варшава – Нью-Йорк. В обратном направлении из Штатов в нашу страну прибыла гуманитарная помощь".

"Эти рейсы будут регулярными. Следующий – 15 марта", – сообщил Кубраков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)