Международный союз железных дорог отстранил от участия Россию и Беларусь – Мининфраструктуры

РЖД и БелЖД отстранили от участия в международной организации Фото: depositphotos.com

"2 марта Министерство инфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших и наиболее влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма. Сегодня пришел официальный ответ от Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении РЖД и БелЖД от участия в организации до восстановления мирной ситуации в Украине", – говорится в сообщении.

В Министерстве инфраструктуры добавили, что Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) – это всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора, членами которой являются 204 организации.

В этой институции заверили Украину, что следят за ситуацией, сложившейся в связи с российской агрессией, и выражают солидарность с "Українською залізницею" в сложные для страны времена.