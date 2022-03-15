Число блокпостов в Украине сократили до 1,5 тыс. – Монастырский

"Нам уже удалось сократить количество блокпостов до 1,5 тыс., забрав очень много ненужных блокпостов, которые только усложняют передвижение и отнимают только время", – сказал министр.
По его словам, эксперты считают, что оптимальное количество блокпостов на основных путях и в городах может составлять до 800 объектов.
"Но они должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами формирования блокпоста. Там должна быть организована четкая работа, которую будут обеспечивать представители Нацполиции совместно с территориальной обороной, с Нацгвардией Украины, но именно полицейские будут главными и будут формировать работу на этих блокпостах", – объяснил Монастырский.
Война России против Украины. Главное
При прохождении блокпоста необходимо соблюдать ряд правил, видеосъемку вести нельзя, на вопросы военнослужащих нужно отвечать четко, не делая резких движений, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников 27 февраля.