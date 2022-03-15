Число блокпостов в Украине сократили до 1,5 тыс. – Монастырский

"Нам уже удалось сократить количество блокпостов до 1,5 тыс., забрав очень много ненужных блокпостов, которые только усложняют передвижение и отнимают только время", – сказал министр.

По его словам, эксперты считают, что оптимальное количество блокпостов на основных путях и в городах может составлять до 800 объектов.

"Но они должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами формирования блокпоста. Там должна быть организована четкая работа, которую будут обеспечивать представители Нацполиции совместно с территориальной обороной, с Нацгвардией Украины, но именно полицейские будут главными и будут формировать работу на этих блокпостах", – объяснил Монастырский.

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