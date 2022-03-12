"Сюжет из цикла "Бычье мое". Нардепа Куницкого задержали на блокпосту, Береза рассказал, за что

Он написал в посте: "Самый лучший день", – и никак больше не комментировал инцидент.

"Украинская правда", ссылаясь на источники, пишет, что Куницкого задержали, так как он снимал на камеру блокпост.

По данным экс-нардепа Борислава Березы, Куницкий хамил правоохранителям на блокпосту.

"Это сюжет из цикла "Бычье мое". Оцените историю. Черт приехал в ночное время на блокпост. В процессе проверки документов начал бычиться и снимать на видео блокпост. На просьбу не снимать начал хамить и продолжал снимать. После чего был задержан и сдан в СБУ как человек, снимавший блокпосты в военное время. И чуть не забыл, что имя этого черта – Александр Куницкий. Это народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который просто черт и бык", – прокомментировал Береза случившееся.

Где именно Куницкого задержали, неизвестно.