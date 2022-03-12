"Сюжет из цикла "Бычье мое". Нардепа Куницкого задержали на блокпосту, Береза рассказал, за что

Он написал в посте: "Самый лучший день", – и никак больше не комментировал инцидент.
"Украинская правда", ссылаясь на источники, пишет, что Куницкого задержали, так как он снимал на камеру блокпост.
По данным экс-нардепа Борислава Березы, Куницкий хамил правоохранителям на блокпосту.
"Это сюжет из цикла "Бычье мое". Оцените историю. Черт приехал в ночное время на блокпост. В процессе проверки документов начал бычиться и снимать на видео блокпост. На просьбу не снимать начал хамить и продолжал снимать. После чего был задержан и сдан в СБУ как человек, снимавший блокпосты в военное время. И чуть не забыл, что имя этого черта – Александр Куницкий. Это народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который просто черт и бык", – прокомментировал Береза случившееся.
Где именно Куницкого задержали, неизвестно.
Куницкого избрали народным депутатом в одномандатном округе №169 в Харькове.
4 марта в Киеве бойцы территориальной обороны задерживали нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича за фотографирование блокпоста. При задержании охрана политика отстреливалась, сказал один из военнослужащих журналистам. По его словам, сам нардеп объяснил свои действия так: "Вышел сфотографироваться на фоне местного памятника".
Секретарь СНБО Алексей Данилов после инцидента заявил: "Я хотел бы отдельно сказать некоторым народным депутатам от ОПЗЖ: если вы еще будете шляться по нашим блокпостам – вас там будут просто убивать. Потому что когда вы едете на наши посты и начинаете их фотографировать, а затем передавать врагу, вы будете уничтожены на месте".
При прохождении блокпоста необходимо соблюдать ряд правил, видеосъемку вести нельзя, на вопросы военнослужащих нужно отвечать четко, не делая резких движений, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников 27 февраля.