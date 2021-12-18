Офис генпрокурора открыл производства против двух нардепов от "Слуги народа" и одного от "Европейской солидарности"

В НАПК рассказали об уголовных производствах, открытых по материалам проверок агентства Скриншот: 112 Украина / YouTube

Об этом НАПК сообщило в ответ на запрос издания "Слово и дело".

"По результатам рассмотрения сообщаем, что по имеющейся у Национального агентства информации, поступившей от Офиса генерального прокурора, по результатам рассмотрения обоснованных выводов и материалов полных проверок деклараций, поданных народными депутатами Александром Куницким, Николаем Кириченко и Михаилом Забродским, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины (недостоверное декларирование)", – говорится в ответе.

НАПК нашло нарушения в декларации нардепа Кириченко за 2020 год на 1,3 млн грн, писало "Слово и дело". Согласно результатам проверки, он не указал или предоставил недостоверные сведения о стоимости и кадастровых номерах земельных участков.

Также Нацагентство выявило недостоверности в декларации его коллегии по фракции Куницкого в размере 2,3 млн. грн. Политик не указал финансовое обязательство в размере более 303 тыс. шекелей.

Забродский также был в перечне декларантов, в чьих документах НАПК усмотрело признаки уголовных нарушений. Он не указал в декларации жилой дом, который арендовал.

Журналисты спрашивали также, открыто ли уголовное производство в отношении нардепа от "Слуги народа" Анны Колесник, в чьей декларации НАПК также находило нарушения, но в агентстве ответили, что не знают.