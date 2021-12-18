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Офис генпрокурора открыл производства против двух нардепов от "Слуги народа" и одного от "Европейской солидарности"

В НАПК рассказали об уголовных производствах, открытых по материалам проверок агентства
В НАПК рассказали об уголовных производствах, открытых по материалам проверок агентства
Скриншот: 112 Украина / YouTube

В Офисе генпрокурора открыли уголовные производства в отношении двух нардепов от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого и Николая Кириченко, а также члена фракции "Европейская солидарность" Михаила Забродского, на основании поданной Нацагентством по предупреждению коррупции (НАПК) информации о недостоверном декларировании.

Об этом НАПК сообщило в ответ на запрос издания "Слово и дело"

"По результатам рассмотрения сообщаем, что по имеющейся у Национального агентства информации, поступившей от Офиса генерального прокурора, по результатам рассмотрения обоснованных выводов и материалов полных проверок деклараций, поданных народными депутатами Александром Куницким, Николаем Кириченко и Михаилом Забродским, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины (недостоверное декларирование)", – говорится в ответе. 

НАПК нашло нарушения в декларации нардепа Кириченко за 2020 год на 1,3 млн грн, писало "Слово и дело". Согласно результатам проверки, он не указал или предоставил недостоверные сведения о стоимости и кадастровых номерах земельных участков.

Также Нацагентство выявило недостоверности в декларации его коллегии по фракции Куницкого в размере 2,3 млн. грн. Политик не указал финансовое обязательство в размере более 303 тыс. шекелей.

Забродский также был в перечне декларантов, в чьих документах НАПК усмотрело признаки уголовных нарушений. Он не указал в декларации жилой дом, который арендовал.

Журналисты спрашивали также, открыто ли уголовное производство в отношении нардепа от "Слуги народа" Анны Колесник, в чьей декларации НАПК также находило нарушения, но в агентстве ответили, что не знают. 

Контекст:

1 апреля в Украине завершилась подача ежегодных деклараций за 2020 год. Декларации подали 720 509 действующих чиновников и 71 363 бывших госслужащих, которые уволились в прошлом году.

В июне НАПК сообщило, что в декларациях 60 чиновников и депутатов обнаружены неточности. Среди них нардепы Вадим Новинский (внефракционный), Григорий Суркис (ОПЗЖ), Петр Порошенко ("Европейская солидарность"), Александр Дубинский (внефракционный), Юлия Тимошенко (глава фракции "Батьківщина"), Тарас Козак (ОПЗЖ), глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, депутат Киевского горсовета Марина Порошенко, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

Теги: депутаты, народные депутаты, декларация, документы, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, уголовное производство, декларирование, электронное декларирование, Михаил Забродский, проверки, Александр Куницкий, Офис генпрокурора, нарушение, Анна Колесник
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